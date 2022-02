Después de unos días sin noticias, el debate de los Juegos de Invierno 2030 vuelve a la palestra. Esta vez, por la pregunta del líder del PSC, Salvador Illa, al presidente de la Generalitat Pere Aragonès, en el pleno que se celebra en el Parlament.

Aragonès ha vuelto a insistir en el liderazgo de Cataluña en los Juegos 2030, aunque ha sido algo más tibio a la hora de defender el liderazgo de Cataluña en la organización y en la forma de contar con Aragón. El líder catalán ha dado un nuevo paso hacia la desescalada de la tensión que puso en riesgo el proyecto tras suspenderse la reunión prevista entre presidentes el pasado 28 de enero en Balaguer.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que Cataluña "lidere" una candidatura "fuerte" a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, acogiendo la mayoría de pruebas, pero mostrándose abierto a "la participación a otros territorios", como Aragón.

En la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlamento de Cataluña, el líder del PSC, Salvador Illa, ha interpelado a Aragonès sobre si está a favor de una candidatura conjunta con Aragón para esa cita olímpica.

Aragonès ha respondido que "el Govern apuesta por que se celebren juegos en el Pirineo en 2030", que deben ser "sostenibles", pues "no hace falta construir infraestructuras que queden después en desuso" y se debe evitar la "especulación urbanística", ha dicho.

"¿Estos Juegos los tiene que hacer solo Cataluña? No. Desde el primer momento hemos estado abiertos a que pueda ser con participación de otros territorios, siempre teniendo en cuenta no solo la trayectoria de esta candidatura, que no empieza ahora"

Por primera vez, ha incidido en el liderazgo "técnico" del proyecto. "¿Estos Juegos los tiene que hacer solo Cataluña? No. Desde el primer momento hemos estado abiertos a que pueda ser con participación de otros territorios, siempre teniendo en cuenta no solo la trayectoria de esta candidatura, que no empieza ahora, sino también quién puede acoger pruebas desde la vertiente técnica. Cuando hablamos de liderazgo, es esto", ha respondido.

El jefe del Ejecutivo catalán ha dejado claro su convencimiento de que Cataluña tiene "todos los activos para liderar una propuesta fuerte" para los Juegos, si bien ha insistido en mostrarse "abierto a todo" y a que "otros territorios puedan participar".

Pero ha recalcado: "Siempre defenderé, como presidente de Cataluña, que Cataluña reúne todas las características para que se celebren la mayoría de pruebas".

El PSC se postula para "hacer posible" la candidatura

En su réplica, Illa ha incidido en que Cataluña "no puede dejar escapar la posibilidad de celebrar los Juegos" y, en ese sentido, ha ofrecido "todo el apoyo" del grupo socialista para "trabajar juntos y hacer posible" la celebración de los Juegos.

"No perdamos de vista que hacerlo con Aragón suma y ayuda. Celebro que usted lo vea de la misma manera", ha apuntado el líder del PSC-Units, que ha instado al Govern a "mirar hacia adelante, dejar de fijar la vista en el retrovisor y de ver problemas donde no los hay".

Las críticas a la candidatura catalana han llegado nuevamente desde los comunes y la CUP, que han lamentado que el Govern apueste por "macroproyectos" como los Juegos. La diputada anticapitalista Basha Changue ha reprochado a Aragonès que pregone una "revolución verde y feminista" y en cambio apueste por "macroproyectos como la ampliación del aeropuerto, los Juegos, el Hard Rock o la Fórmula Uno".

Por su parte, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha tildado de "desnortada" la presidencia de Aragonés, reprochándole entre otros puntos el "macroproyecto" de los Juegos, que "nace fracasado", en "la línea de la ampliación del aeropuerto de El Prat".

Aragonès les ha recordado que el Ejecutivo catalán "cumple lo que se acordó en este Parlament", como la consulta ciudadana en la veguería del Alt Pirineu y Arán, y ha calificado a los Juegos de "oportunidad clave para la sostenibilidad y la diversificación territorial".

Un modelo de Juegos, ha insistido, que "no deje un legado de quince días, sino que permita ofrecer nuevas oportunidades" a los ciudadanos de esos territorios.