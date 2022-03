No quieren dar una fecha. Ni el Gobierno de España, ni el COE, ni los Ejecutivos de Cataluña y Aragón. Sin embargo, la propuesta de la candidatura está a punto de ser rematada. Ayer mismo hubo una nueva reunión de la comisión técnica que debía dirimir dónde se disputarían los deportes de hielo, destinados sin duda a celebrarse en una de las capitales.

Los espera Aragón y Zaragoza, aunque desde Cataluña se entiende que instalaciones como el Príncipe Felipe son insuficientes para acoger las pruebas de hockey, patinaje o curling.

El propio Alejandro Blanco reconoció ayer en una entrevista en Barcelona que ha llegado el momento de hacer la distribución definitiva de los deportes de nieve y de hielo, y a partir de ahí ponerse a trabajar. «Primero hay que crear las estructuras de trabajo para el desarrollo de la candidatura y, sobre todo, preparar la presentación de la propia candidatura».

La propuesta tendrá que pasar en primer lugar por los Gobiernos de las dos comunidades implicadas. En Aragón, Javier Lambán tiene claro que si la proposición del Comité Olímpico Español (COE) no le gusta, la devolverá y presentará una alternativa.

Todo esto se producirá, claro, si Cataluña es capaz de caminar en la dirección que le repiten desde el Gobierno central una y otra vez, en ese proyecto que debe salir adelante en pie de igualdad, más allá de que los porcentajes de pruebas y modalidades estén por encima en uno de los dos territorios.

Las trifulcas políticas chocan con las negociaciones técnicas, que van muy avanzadas, a punto de quedar finiquitadas. En un principio, aunque nadie desde el COE ha revelado nada, se hablaba de que las pruebas de esquí alpino se celebrasen en Cataluña, principalmente en La Molina y Masella; y el snowboard en Baqueira. El biatlón y el esquí de fondo se disputarían en Aragón.

Los saltos de esquí, el bobsleigh o el skeleton, que son deportes con muy poca tradición en España, se llevarían a otro país

En cuanto a las disciplinas que precisan de la construcción de nuevas infraestructuras específicas, como los saltos de esquí, el bobsleigh o el skeleton, que son deportes con muy poca tradición en España, se llevarían a otro país. En un principio se habló de Sarajevo, pero esa posibilidad ha quedado ahora descartada por la distancia y el coste que supondría.

La comisión técnica la constituyen tres representantes del COE, tres del Gobierno central, tres del 'Govern' catalán y tres del Gobierno de Aragón. Estos son José Ángel Hierro, director de la Oficina de Fomento de Jaca; Carlos Lannes, director deportivo de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno; y Ricardo Aparicio, jefe de misión adjunto del equipo olímpico.

Entre todos terminarán el informe que deberán presentar a Javier Lambán, Pere Aragonès y Pedro Sánchez para que den el visto bueno a un proyecto en el que siempre ha confiado Alejandro Blanco, seguro de que técnicamente se puede hacer una gran candidatura en una cordillera que nunca ha acogido una cita olímpica. Para ello busca en primer lugar conseguir unanimidad entre las partes para la presentación de la candidatura.

Para más adelante quedará la elección del nombre de la candidatura. Será casi lo último. Ya se ha hablado de Barcelona-Zaragoza-Pirineos, una posibilidad que no incomoda en Aragón. No obstante, en algunos documentos del Gobierno central ha aparecido Pirineos-Barcelona-Zaragoza.

El proyecto, en cualquier caso, continúa esquivando obstáculos políticos, discrepancias no solo entre los políticos de ambas comunidades sino también en el seno del Govern entre Esquerra y Junts, por no hablar de la dichosa consulta, que parece que se produciría en el mes de julio.

A ella se comprometió Pere Aragonès, que la realizará solo en algunas comarcas pirenaicas. Es un elemento más de las interferencias políticas que llevaron a Lambán a decir que dejaba todo en manos del Gobierno central, desesperado por las injerencias catalanas, sobre todo del lado independentista. Hace mucho tiempo que el presidente del COE advirtió de que la candidatura no saldría adelante si no se dejaban de lado los intereses propios.

O política o Juegos

Te puede interesar: Aragón Lambán dice que la Generalitat ha "dinamitado" los Juegos 2030

Ayer lo volvió a repetir en Barcelona: «O la parte política queda al margen o no habrá Juegos. Ha de predominar la parte deportiva y social», dijo Blanco, que confesó que van «muy apurados» en el tiempo. «Hay que aprobar el reparto de sedes, construir, preparar las candidaturas, los equipos de trabajo, el dosier... todo en menos de un año». Pero antes se deben terminar las trabas, es decir de forma inmediata.

En cuanto a la consulta que se celebrará en Cataluña, en las comarcas del Alto Pirineo y Arán, no gusta ni al COI ni al COE, que pide que no se haga una pregunta única como si fuese un referéndum, sino articularla «en dos o tres preguntas en las que se explique el beneficio de los Juegos y no mediante una pregunta de sí o no.