Aragón descarta presentar una candidatura a los Juegos en solitario

Aragón ha descartado la posibilidad de presentar una candidatura olímpica en solitario en caso de que no salga adelante el proyecto conjunto con Cataluña. Si no se llega a un acuerdo en los próximos días con el Comité Olímpico Español y la Generalitat, no habrá propuesta alguna. Es decir, no habrá Juegos. Desde la DGA se entiende que el 'Govern' tampoco seguiría adelante al no poder afrontar las debilidades que tendría que solventar en unas semanas. Se encuentra, además, la dificultad para el Ejecutivo central de explicar que la organización de unos Juegos de España queden en manos de los independentistas.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha admitido esta realidad hoy mismo al descartar la posibilidad de presentar una candidatura en solitario, algo «que solo puede presentar el COE» porque «no es ni de Cataluña ni de Aragón, es de España y plantearse posiciones reduccionistas de que nosotros solos lo podamos hacer es absolutamente inviable por razones legales». La posición aragonesa sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 «es negociable a partir de unos mínimos», ha dicho el presidente, que ha insistido en que se deben organizar juntos porque "es bueno para ellos, para nosotros y para España", aunque "no puede ser a costa de que Aragón salga maltrecha de ese intento de atraer unos Juegos Olímpicos al Pirineo», ha insistido Lambán quien ha aducido no solo a razones de dignidad política sino también económicas». El jefe del Ejecutivo ha incidido, como ya explicó recientemente en una entrevista a este diario, que sería "letal" para el Pirineo aragonés "apoyar algo que pusiera en los focos de todas las televisiones del mundo solo al Pirineo catalán" porque, en ese caso, "estaríamos favoreciendo a nuestra competencia en detrimento de nuestros propios intereses», ha afirmado. En cualquier caso, el presidente dijo mostrarse "satisfecho" porque sigan las reuniones para decidir la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 en la que, ha insistido, Aragón participará si es en igualdad de condiciones con Cataluña y acogen pruebas tres de sus estaciones. «Lo malo es que no se aproximaron posturas y lo bueno es que se emplazaron a tener más reuniones", a las que Aragón acude «con lealtad", consciente de que unos Juegos de esa naturaleza "serían buenos para España y para el Pirineo». Una vez más, Lambán ha insistido en que el territorio aragonés «tiene que se tratado igual que el catalán, porque nuestras estaciones no son peores, son mejores», ha enfatizado antes de adelantar que la propuesta aragonesa "es negociable" a partir de unos mínimos como que tiene que haber pruebas en las estaciones de Cerler, Formigal y Candanchú y de que el reparto entre Aragón y Cataluña «tiene que ser equilibrado y razonable tanto en calidad como en cantidad». Cataluña sigue señalando a Aragón La portavoz del Govern, PatrIcia Plaja, ha reiterado este martes que ya hay un acuerdo con Aragón para la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno: «Los acuerdos están para cumplirlos», ha afirmado. Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al 'Consell Executiu', después de que los representantes del COE, del Gobierno central, de la DGA y la Generalitat se emplazaran este lunes a una nueva reunión para seguir «dialogando y negociando» para acercar posturas y lograr un acuerdo. Sin embargo, Plaja ha apuntado que ya hay un acuerdo con Aragón que se consiguió cerrar tras seis reuniones técnicas: «Era un acuerdo aprobado por todas las partes. Y aquí estamos, esperando a que se pueda oficializar si Aragón se decide».