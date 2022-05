El próximo martes, 17 de mayo, se cumple "una triste efeméride para los y las docentes y para la Escuela Pública", según explican los sindicatos CGT y STEA: la aprobación en Cortes, con la mayoría absoluta del PP, el Real Decreto que aplicaba una serie de recortes en la Escuela Pública, que dio lugar a una movilización sin precedentes en la denominada marea verde. Se cumplen 10 años y en Aragón siguen vigentes la mayoría de los recortes; el aumento del horario lectivo, las ratios, la supresión de las licencias de estudios retribuidas, la supresión de la reducción retribuida a los y las mayores de 55 años… El presidente de Aragón, Javier Lambán; y el consejero de Educación, Felipe Faci, "hicieron campaña, y lo reflejaron en su programa electoral, comprometiéndose a revertir los recortes. Siete años después siguen incumpliendo sus promesas", denuncian los sindicatos.

Al inicio de este curso se marcó desde la Dirección General de Personal un calendario que marcaba el segundo trimestre como fecha para iniciar negociaciones sobre la reversión de recortes, marcando desde la Administración el tema de los 55 años como su objetivo para el curso que viene. “Mediado mayo aún no se ha convocado a los sindicatos de la Mesa Sectorial, el curso está apunto de negociar, los centros comienzan a negociar los cupos horarios para el próximo curso y si no se nos convoca de manera urgente y a contrarreloj el curso que viene no se revertirá ningún recorte y la segunda legislatura de Lambán terminará incumpliendo las promesas”, dicen.

Enfado en el proceso de estabilización de interinos El sindicato SOA Educazión muestra su estupor ante las características de las plazas de primaria, ya que "no hay ninguna de carácter estructural ocupada de forma temporal" y critican que esa sea la propuesta de la Dirección General de Personal en relación con la "famosa" estabilización de interinos. Solo se estabilizan 4 plazas de alemán. Los interinos son el 30% del personal docente en Aragón, dice SOA, situando a Aragón entre las cinco con un mayor porcentaje. "La indignación aumenta al constatar como en otras autonomías sí que han sacado más plazas de estas especialidades", señalan. Las plazas de cupo hacen que cada año la administración saque un alto porcentaje de plazas de interinos que al año siguiente ya no son la misma, pero son muy parecidas, tan solo cambia la nomenclatura cada curso escolar. Esta situación se agrava en las listas de Lengua Aragonesa y Lengua Catalana, ya que muchas de las plazas cumplen las características de la estabilización, pero la administración de Faci "vuelve a ningunear a este cuerpo de personal interino".



Ante esta situación, desde CGT y STEA piden a los centros y a los docentes que se concentren el próximo martes ,17 de mayo, en los patios o puertas de sus centros para exigir el fin de los recortes y para exigir a la Consejería que convoque ya las mesas de negociación correspondientes. “Para que sean conscientes del descontento y del hartazgo de los Centros, les pedimos a los centros que suban las fotos a las redes sociales y las etiqueten y compartan con los perfiles profesionales de Javier Lambán, Felipe Faci y Olga Alastruey como máximos responsables de esta situación", piden.