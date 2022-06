Las ayudas para jóvenes para el pago del alquiler en Aragón, a dos velocidades

La burocracia y los trámites administrativos son siempre un muro que hay que saltar para poder relacionarse con las instituciones. Son necesarios para asegurarse de la pulcritud de los procesos, pero a veces son un lastre que ralentizan la concesión de licencias y subvenciones. Aunque como en todo, hay ejemplos diversos. Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza está a punto de lanzar de nuevo su programa de ayudas a la emancipación de jóvenes, el llamado bono de alquiler joven del Gobierno de España y que gestionan las comunidades autónomas todavía no ha visto la luz.

El bono de alquiler joven, dotado con ayudas de 250 euros al mes, fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez el pasado mes de octubre pero por el momento las comunidades autónomas no han recibido el dinero para poder repartirlo. A Aragón le tocan 7 millones de euros y, según la consejería de Vivienda de la DGA, la semana que viene podría llegar el ingreso por parte del ministerio que dirige Raquel Sánchez.

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que «se está trabajando ya en la convocatoria» aunque no se haya recibido aún el dinero, si bien no hay plazos a la vista. Tendrá que ser durante el presente ejercicio cuando se ejecuten las partidas destinadas a ayudar a los jóvenes a pagar los alquileres de sus pisos, pero no se sabe en qué mes podrá abrirse el plazo de admisión de solicitudes todavía.

"No da abasto"

Esta misma semana, el consejero de Vivienda del Ejecutivo aragonés, José Luis Soro, reconocía en las Cortes que la dirección general «no da abasto» para gestionar las 11.006 solicitudes presentadas el año pasado a la línea general de ayudas al alquiler, diferentes al bono impulsado hace unos meses por el Gobierno central.

Soro esgrimió que la demora se debe no solo a la falta de personal en el departamento, sino porque no se pagan hasta que no están todas evaluadas, lo que ralentiza mucho los plazos hasta tal punto que, teniéndose que pagar en tres meses, hay ya retraso de hasta dos años.

Y mientras a la administración autonómica se le atragantan los trámites, el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este miércoles que «en los próximos días» abrirá la convocatoria de sus propias ayudas, que este año contarán, de nuevo, con más presupuesto que el anterior.

En total, la partida consignada este año es de 1.052.950 euros, un 30% que el año anterior, cuando se destinaron 740.000 euros, una cuantía que ya doblaba a la de 2020. Además, el consistorio, ha explicado este miércoles la concejala de Juventud, María Antoñanzas (Cs), ha flexibilizado las condiciones para acceder a las ayudas.

¿Por qué más rápido?

Así, el límite de ingresos exigido para poder optar a las subvenciones ha subido hasta los 1.592,31 euros. Y también ha aumentado el coste mensual del alquiler, que podrá ser de hasta 650 euros o 325 si se comparte la vivienda. Esto se ha hecho para dar respuesta también al incremento de los precios de los alquileres por la inflación generalizada.

Como el año pasado, las ayudas se harán en un pago único y podrán ser de 1.000, 1.500 o 2.000 euros dependiendo del nivel de ingresos. El plazo para solicitarlas finalizará en octubre, el día 7, y el ingreso a los beneficiarios se efectúa en el mismo ejercicio.

El secreto de la rapidez es, precisamente, que el Gobierno municipal cambió la metodología para tramitar las ayudas y, conforme se van recibiendo se van examinando sin esperar a que el plazo termine ni a que hayan llegado todas las instancias.

El año pasado el consistorio recibió 816 solicitudes, de las que se concedieron 481. Para optar a la subvención, además de los límites de renta y del precio del alquiler, los jóvenes deben tener entre 18 y 30 años, no poseer una vivienda en propiedad; y estar empadronado en Zaragoza.

El perfil de los solicitantes del año pasado fue mayoritariamente femenino, puesto que entre los beneficiarios hubo 305 mujeres frente a 176 hombres. Asimismo, 302 personas compartían piso mientras que 179 vivían solas. Del total, 355 eran españoles y 126, extranjeros. El 64% eran nacidos en Zaragoza.