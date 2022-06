Soro admite que están "desbordados" por las ayudas al alquiler

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha reconocido este viernes en la sesión de control al Gobierno de las Cortes que la dirección general de Vivienda "no da abasto" para resolver las 11.006 solicitudes presentadas a la línea general de ayudas al alquiler, no solo por falta de personal, sino porque no se pagan hasta que no están todas evaluadas, una de las razones de la demora ya que hay un alto porcentaje de subsanaciones.

Así lo ha afirmado en respuesta a una interpelación del diputado del PP Joaquín Juste, quien le ha reprochado que está tardando en pagar dos años las ayudas que deberían estar en tres meses. "Es otro gran fracaso de este Gobierno. Hace tres años ya les pregunté por esto en el pleno, fue mi primera pregunta en esta legislatura, pero ahora estamos aún peor”, por lo que ha instado al consejero a tomar las medidas que sean necesarias. "Si no son capaces de cambiar lo que hay que cambiar, apártense. Pedir disculpas no le soluciona la vida a nadie". En ese sentido, ha incidido en que se pagan con dos años de retraso cuando se trata de ayudas sociales para personas "que las necesitan y que no saben cómo pagar los precios disparados de la luz, la gasolina o la cesta de la compra teniendo en cuenta que los salarios se han devaluado un 10%". "Estamos empobreciendo a la población", ha alertado Juste, quien ha insistido en que a los afectados no se les puede decir que tengan paciencia en la gestión de estas ayudas cuando no hay ninguna línea para alquiler de vivienda que se pague en tiempo y forma". El consejero ha admitido que el retraso es "sencillamente evidente", que no quiere poner excusas y que asume su responsabilidad, pero la gestión de estas ayudas es "imposible" con el personal y medios de que se dispone al estar "desbordados" con el plan de vivienda del año pasado, con ocho programas dotados con 24 millones que no se han podido tramitar y pagar. De hecho, se decidió atribuir forzosamente funciones a cinco funcionarios para aligerar la tramitación de las ayudas, pero no ha sido eficaz y se buscan otras soluciones. Las ayudas al alquiler social vienen dadas por el plan de vivienda nacional, en concurrencia competitiva, y el año pasado se recibieron 11.006 solicitudes, con un altísimo porcentaje de subsanaciones de errores, que no se pueden empezar a pagar hasta que no estén todas baremadas. "Acepto las críticas. A quien más desazón nos genera la situación es a nosotros. No es una cuestión política, es de gestión. Estamos desbordados con los medios que tenemos, es un volumen inabarcable", ha dicho el consejero de Vertebración, que espera que puedan empezar a pagar después del verano y que en ningún caso se podrán pagar antes.