OliBa Green Beer, la primera cerveza verde de oliva del mundo ha sido premiada con el galardón 'SIAL Innovation Award 2022' de París como bebida alcohólica más innovadora a través de su variedad 'The Empeltre One'. Elaborada de manera natural con olivas del Bajo Aragón, ha sido la más votada por un jurado de expertos del sector alimentario, que han valorado aspectos como la naturalidad, la originalidad y la adaptación a las nuevas tendencias del mercado.

Dentro de la diversidad de productos que optaban a los 15 premios de innovación, la variedad 'The Empeltre One' de OliBa Green Beer (marca propiedad del Grupo Costa) ha sido escogida dentro de la sección de bebidas alcohólicas, en la que competía con más de 100 candidatos internacionales. La entrega de premios tendrá lugar en París el 15 de octubre, coincidiendo con el transcurso del salón internacional de SIAL, celebrado del 15 al 19 de ese mes en el Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

Iván Caelles, CEO de OliBa Green Beer, comenta que “para OliBa Green Beer es una noticia fantástica que nos va a permitir aumentar nuestra notoriedad internacional con un producto gourmet diferente, original y que sorprende al consumidor convencional de cerveza. Este galardón nos motiva a seguir haciendo lo que nos gusta: experimentar y apostar por lo diferencial en nuestra cerveza”.

Una cerveza reconocida con perfil para la exportación

La cerveza OliBa Green Beer se presenta en dos gamas: 'The Original One', una cerveza ligera con un sabor suave y especial y un aroma refinado con un sutil toque de oliva, y 'The Empeltre One', elaborada con olivas del Bajo Aragón y más intensa tanto en untuosidad como en intensidad de sabor y color. La marca fue galardonada en 2020 con el Premio de la Escuela Superior del Aceite de Oliva (ESAO) a la Innovación, el Premio a la Innovación Tecnológica Agroalimentaria (PITA) y más recientemente obtuvo el segundo premio en el World Class Food & Beverage en el Internacional Taste Awards de Dubai 2022.

Sobre Grupo Costa

El aragonés Grupo Costa, que cuenta actualmente con la tercera ganadería más numerosa de Europa integrada en Piensos Costa, está presente en los sectores agroalimentario, energías renovables, automoción, salud vegetal, hotelero e inmobiliario. Dentro del sector agroalimentario, donde también cuenta con Bodega Sommos, opera en 107 países a través del holding Costa Food Group, que integra a las marcas Costa Food Meat, Casademont, Ibéricos Costa, Villar, Aviserrano, Roler, La Alegría y Juan Luna. Gracias a ellas, se supervisa todo el proceso productivo, de la granja a la mesa, de las especies cárnicas de cerdo, pollo y pavo, con una premisa inherente a todos los productos de Costa Food: ser naturales desde el origen.