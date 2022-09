Mario Garcés, neurólogo: «Tras 15 años de enfermedad, solo el 10% de los enfermos lleva bastón»

El pronóstico general de la esclerosis múltiple en los últimos 20 años «ha mejorado mucho» porque entonces cuando se hablaba de la enfermedad «todos imaginaban a una persona con un bastón o en silla de ruedas» pero actualmente, tras 15 años «solo un 10% lleva bastón», pero también hay pacientes que acaban en silla de ruedas. Así lo ha manifestado Moisés Garcés, neurólogo de la unidad de esclerosis múltiple del hospital Clínico Lozano Blesa, que habló del pronóstico actual de la esclerosis múltiple, en una jornada online organizada por la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (Fadema), en la que participaron neurólogos, fisioterapeutas, enfermeros y terapeutas ocupacionales.

«No hay dos esclerosis iguales», reconoce Garcés; quien explica que en este tiempo han mejorado las técnicas y los tratamientos pero «hay un factor individual que no se puede obviar». Por eso, cuando se diagnostica, la evolución puede que «no sea tan mala, pero no podemos aventurar qué puede pasar», asegura.

La patología afecta en estos momentos a unas 1.500 personas en Aragón y hay 3 mujeres por cada hombre, por lo que se piensa que «puede haber un factor hormonal». El diagnóstico se da entre los 25 y los 35 años y es «la segunda causa de discapacidad en jóvenes, después de los accidentes», reconoce. «La causa inicial sigue siendo desconocida», señala el neurólogo, aunque hay otras identificadas «pero no sabemos la relación entre ellas». La cuestión, afirma, es que el sistema inmune actúa de un modo confundido «y ataca partes de nuestro propio cuerpo. Las defensas atacan las neuronas», asevera; de ahí que haya múltiples síntomas («no se tienen que dar todos», dice), según la zona del cerebro atacada: falta de fuerza en un brazo, medio cuerpo dormido, falta de visión en un ojo... «Cada ataque se nota en un brote y de ese nos recuperamos, pero el problema es que habrá otros», informa, antes de añadir que al hablar del pronóstico «nos centramos en el caminar, pero hay síntomas invisibles, como la fatiga, la falta de concentración, problemas con el equilibrio, con la orina, etc» y eso afecta sobre todo a la «vida laboral».

En cuanto a los tratamientos, Garcés asegura que en estos momentos hay 17 ó 18 fármacos; y que desde 2010 va saliendo «uno cada año, que no sirven para todos los pacientes pero son eficaces para prevenir un brote». En líneas generales hay 3 bloques de tratamiento, para prevenir los brotes, para recuperar el daño hecho, «con resultados más discretos» y en cuanto a curación «todo está muy precoz porque al no conocerse la causa no se sabe donde actuar», aunque son optimistas, sobre todo con los estudios a partir de nuevas vacunas como se ha hecho con el covid.