Ramiro Domínguez abandonará Cs "si no cambia la dirección nacional"

El diputado autonómico Ramiro Domínguez ha sido el último en pedir la dimisión de la dirección nacional de su partido, que preside Inés Arrimadas y en la que también se encuentra Daniel Pérez Calvo, líder de la formación naranja en Aragón. Domínguez, muy enfadado por que Cs se abstuvo en la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, lleva dos meses instando a su partido a luchar contra esta norma que califica como la ley "más dañina para el medio rural desde que llegó la democracia".

Sin embargo, a dos días de la votación, que se produjo el 6 de octubre, "me enteré de que mi partido se iba a poner de perfil y ni siquiera me lo comunicaron a mí, me tuve que enterar por una asociación que se reunió con mi partido", hecho que indignó al diputado, que ya abandonó el pasado año su cargo como secretario de Organización de Cs Aragón.

"Haré todo lo posible para que se presente quien sea" a la Asamblea prevista para diciembre o enero y se pueda lograr el cambio en la dirección. "Si ellos quieren repetir, que no cuenten conmigo. Y si esta Ejecutiva gana, yo no seguiré en Cs. Me han defraudado, me iré si ellos siguen", dice Domínguez, que tampoco quiere alinearse con el sector crítico que forma SomosCs.

"Hay muchas cosas que tienen razón, pero he trabajado con ellos y no me inspiran confianza", dice el diputado abriendo una grieta más en esta formación que hace aguas.

La polémica visita

Precisamente la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, han anunciado su presencia en Zaragoza los días 12 y 11 de octubre, respectivamente, fechas muy marcadas para la capital aragonesa, donde confluye uno de los núcleos duros del sector crítico que tiene la formación naranja.

Estos han hecho constar su disgusto porque la líder nacional se haya "autoinvitado" a participar en la Ofrenda a la Virgen del Pilar. No tienen prevista, además, ninguna reunión con los discrepantes.

Cs anunció justo este lunes que la fase de escucha en el proceso de refundación ha terminado. Lo hacen convencidos de que han conseguido vencer el escepticismo inicial y dar paso a "un optimismo creciente" entre militantes y simpatizantes. Dicen haber logrado aplacar las voces críticas, algo que niegan rotundamente desde Aragón, donde se encuentra uno de los núcleos de resistencia más fuertes a la estructura actual del partido.

Cs se ha quedado en un tercio de afiliados según unas fuentes y en un quinto según otras. Eran 30.000, pero se desconoce el número actual porque el partido no quiere dar cifras hasta que no termine su proceso de refundación. Precisamente esa es una de las reclamaciones de los críticos en Aragón, que también piden una asamblea general y la dimisión de Inés Arrimadas.

Además, exigen que se convoquen de inmediato elecciones primarias, en las cuales ni siquiera está garantizada la candidatura de Arrimadas. La presidenta de Cs no ha desvelado si se presentará o cederá el paso a Edmundo Bal. Precisamente el vicesecretario general de Cs pasa hoy por Zaragoza, donde tiene concertado un vermú informal con afiliados. Más tarde hay comida de Cs, a la cual los críticos han anunciado que no asistirán, al menos la mayoría de cargos institucionales.

Son unos cuantos. El grupo parlamentario está desarticulado hace días. De los doce diputados, los cuatro firmantes del manifiesto de Somos Ciudadanos son Susana Gaspar, Carlos Ortas, Jara Bernués y Elisa Sacacia. En el grupo municipal hay todavía más disidentes. Carmen Herrarte dimitió de sus cargos orgánicos alegando que no sabe a qué partido unirá su futuro pero sí con quién no quiere estar, en clara alusión al líder en Aragón, Daniel Pérez Calvo. Otros cuatro concejales –la vicealcaldesa Sara Fernández, Cristina García, Javier Rodrigo y Marifé Antoñanzas– firmaron el manifiesto pidiendo la cabeza de Arrimadas. Solo Víctor Serrano no se ha pronunciado.

En el grupo municipal se ha abierto un poco más la brecha. Ha molestado que Inés Arrimadas vaya a participar en la Ofrenda. No por el hecho en sí, sino por que lo haga detrás de la corporación en lugar de como ciudadana. Afirman que la líder naranja "se ha autoinvitado" el día 12, ya que nadie desde el grupo municipal le remitió a ese día, "entre otras cosas porque desde el ayuntamiento no se puede hacer", aseguran. La invitación se cursó para que asistiera al pregón, aseguran, algo habitual en los distintos partidos, suele ser un mero formalismo.

Preguntado por el revuelo el alcalde, Jorge Azcón, le quitó hierro al asunto. "Zaragoza es una ciudad abierta. Si me dice la líder de un partido político a nivel nacional que quiere venir a salir en la Ofrenda de flores, estamos encantados de que asista. Cualquier líder de cualquier partido político nacional que quisiera venir a la Ofrenda, institucionalmente y desde el punto de vista de la promoción de la ciudad, es interesante".