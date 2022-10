IU critica la "indecencia" de Lambán por soslayar la negociación colectiva

No se ha cortado la lengua Álvaro Sanz, el líder de Izquierda Unida Aragón, para responder a Javier Lambán tras su encontronazo este viernes en el pleno de las Cortes a tenor de la negociación colectiva. Sanz ha manifestado que la posición del Gobierno autonómico respecto al estancamiento de las mesas de negociación en plena ola inflacionista es "indecente", nada propia de un Ejecutivo "que se dice socialdemócrata pero que abraza cada día más las políticas de derechas y conservadoras que no favorecen a quienes lo están pasando mal".

Sanz ha hablado este sábado en nombre de Izquierda Unida, que ha celebrado su coordinadora autonómica para preparar las elecciones de la próxima primavera, para mostrar su "más firme apoyo a las movilizaciones" que nutren este otoño caliente que se avecina. De hecho, la respuesta del jefe del Ejecutivo a la pregunta formulada por IU ayer en las Cortes le pareció a Sanz "inaceptable". A saber: Lambán le acusó de no ser un socialdemocráta sino un "comunista"; para añadir más tarde: "sabemos que sus palabras provienen del fondo de la historia del siglo XX".

"La contestación que nos dio Lambán ayer (por el viernes) es inaceptable. Igual que se le pide responsabilidad a los trabajadores en conflictos como el de la Opel [cuando la crisis de los microchips obligó a parar la producción] ahora debemos pedírsela a los empresarios, que multiplican sus beneficios desde que comenzó la crisis", ha recordado Álvaro Sanz.

Este viernes Sanz le exigió al Gobierno autonómico que intercediese para desatascar la negociación colectiva en Aragón, que mantiene buena parte de las mesas de negociación de los convenios rotas o paralizadas mientras la inflación se dispara, lo que se traduce en un "incremento claro de la desigualdad", en palabras de Sanz.

Una de las propuestas más recurrentes para paliar los efectos de la subida generalizada de precios es la tan cacareada rebaja fiscal, algo con lo que el Gobierno de Aragón no podrá contar con IU a menos que se ejecute "de una forma progresiva". Sanz ha asegurado que IU no va a apoyar "ninguna propuesta de desfiscalización" que no implique "una mayor progresividad", es decir, "subidas impositivas a quienes más tienen", esos que "en Aragón se están yendo de rositas por más que digan las derechas".

El líder de Izquierda Unida ha justificado su defensa de los impuestos en que Aragón tiene un déficit estructural de 400 millones al año. "Proponemos incrementar los tramos de quienes más tienen y retrotraer la reforma del impuesto de sucesiones, que supondría de entrada una recaudación de 50 millones de euros", ha ejemplificado Sanz, además de ejecutar otras propuestas como crear un impuesto para los grandes parques de energías renovables (no así al autoconsumo ni a las comunidades energéticas) y recuperar el impuesto al cable de los telesillas del esquí.

No obstante, el debate está sobre la mesa de todas las formaciones políticas aragonesa, incluidas las que conforman el Gobierno de Aragón. Desde IU creen que Lambán "está jugando al pacto vacío", que "está marcando las cartas" cuando habla de no estar cerrado a correcciones fiscales como en 2018. "Ahí no va a estar IU", ha incidido Lambán.

De pactos y el regreso al bipartidismo

También critican desde Izquierda Unida la falta de compromiso de Lambán y su gobierno para cumplir los pactos cuando apenas resta medio año para las elecciones autonómicas y municipales. "Lambán tiene muchísimas cuestiones que cumplir en materia de vivienda, de modelo productivo, de igualdad laboral y de fiscalidad. No está cumpliendo los acuerdos. Llama al pacto pero los pactos que suscribe no los cumple. Y eso le va a decir IU en el debate de estado de la comunidad: que debe cumplir", ha afirmado el jefe de la organización izquierdista.

La batalla que se libra desde hace unos meses entre PP y PSOE es para el líder izquierdista una "sobreescenificación", una "cortina de humo", "una farsa para reflotar el bipartidismo", algo que considera "el brazo ejecutor de intereses que no se presentan a las elcciones pero que acaban gobernando". "Eso no debería ser así en Aragón", ha concluido Sanz.

La coordinadora de IU Aragón ha anunciado este sábado el calendario de las primarias que determinarán quiénes serán los representantes de la formación en las tres provincias aragonesas, de manera que el plazo para presentar las candidaturas concluirá el 19 de noviembre y el proceso concluirá el 18 de diciembre.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de organización de IU en la Comunidad, Jorge Sanz, quien ha explicado que en el encuentro de la formación celebrado este sábado en Zaragoza se ha determinado el calendario de sus primarias. Sanz ha relatado que este va a tener su primer hito el 19 de noviembre, día en el que las candidaturas de cada provincia ya tendrán que estar presentadas, una fecha en la que se abrirá un proceso de recogida de avales y de votación por sufragio universal si existen varias opciones.

Sin embargo, en el caso de que solo se presente una candidatura, desde la formación se considerará que esta es “de consenso” y, por tanto, “ya no sería necesaria una votación, sino que iría directamente a un refrendo” por parte del órgano político de IU. “El proceso estará terminado, en cualquier caso, el 18 de diciembre”, ha afirmado el secretario de Organización sobre una fecha en la que, en el caso de haber varias candidaturas, ya se habrá terminado de votar.