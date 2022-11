Los sindicatos médicos de Aragón: "La huelga está en el horizonte"

Los sindicatos médicos de Atención Primaria ya no contienen más su malestar y así se ha puesto este lunes de manifiesto en la Asamblea convocada por Fasamet y Cesm Aragón, que reunió a unas 80 personas en el Colegio de Médicos de Aragón. Allí se definió la situación como «límite». La idea de esta asamblea era la puesta en común de la situación por la que atraviesa la Atención Primaria en Aragón. «Tenemos claro que esto no puede seguir así», reconocía tras la reunión Mercedes Ortín, secretaria general de CESMAragón, quien reconoció que «existe un espíritu de pelea». Y de hecho, aseguró que «la huelga está en el horizonte». Una idea que corroboró también Leandro Catalán, presidente de Fasamet. «Estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta», dijo, aunque también reconoció que «no es el primer paso a dar». En este sentido, señaló que la del médico es una «profesión que repercute en los pacientes y en nosotros y lo que no haces un día, lo haces otro».

Sin embargo, hasta llegar a ese momento, señalaron tanto Catalán como Ortín, «hay que pulsar la opinión del resto de compañeros». Hasta el momento, ya han entregado una encuesta a los facultativos y han contestado alrededor de 400. En ellas se analiza las agendas y los cambios propuestos por el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

De la asamblea ha surgido la creación de un grupo compuesto por coordinadores, pediatras, etc, algo así como «un gabinete de crisis» que abordará las diferentes medidas de presión que se han ido proponiendo para trasladarlas al resto de compañeros, explicaron. De momento, la próxima semana se reunirán con los coordinadores de los centros de salud para ver qué propuestas concretas se pueden hacer.

Otra de las opciones que se han abordado es la «denuncia a Inspección de Trabajo» por la sobrecarga asistencial a la que, dice Ortín, están sometidos, así como el déficit de médicos porque «no se pueden ver pacientes hasta el infinito y si no se pueden hacer funciones de docencia, pues no habrá que hacerlas». La secretaria de Cesm sí que señaló que el próximo 17 de noviembre irán a las Cortes para protestar porque en "los presupuestos no han contado con los médicos".

También Catalán señala que es una situación que «no se puede mantener» por la falta de organización», la sobrecarga, la falta de médicos, las imposiciones en los MAC para traslados, entre otras. Los cambios en las citaciones no ha gustado entre los médicos porque «nosotros no hacemos las agendas y si hay problemas en un centro no se puede generalizar. Eso no favorece el buen ambiente», concluyó Catalán. Tampoco la instrucción del día 31 en el que se hablaba de "agendas indefinidas" y que se vieran a pacientes en tres días, algo que calificó de "barbaridad".

Ambos sindicatos presentan este martes su congreso anual y harán balance de la situación de la sanidad y de las últimas propuestas del Gobierno de Aragón y de sus respuestas.