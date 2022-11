El 38% de los médicos de familia en zonas rurales de Aragón tiene entre 55 y 64 años y el 12%, más

La falta de profesionales en la sanidad rural de Aragón "no es un problema de la administración, ni de datos, es sociológico", ha asegurado el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier González, quien ha hecho suyas unas palabras de una coordinadora de un centro de salud rural: "por más incentivos que se de, lo que pasa es que la juventud no quiere venir a la sanidad rural". Eso, unido a que "no se quiere lo que no se conoce" provoque que uno de los mayores problemas sea la dificultad para cubrir las plazas vacantes del personal sanitario, tanto de medicina de familia como de pediatría. Tanto que González señaló que quizá ese colapso en la sanidad que avanzaba el presidente Javier Lambán, sea más real en las zonas rurales, ya que el 50% de los médicos se jubilará en los próximos 10 años y "no hay recambio" porque los incentivos propuestos "no han hecho atractivos estos puestos".

Estas son algunas de las apreciaciones del Informe especial sobre la Sanidad en el Medio Rural que ha realizado la institución y que ha presentado esta mañana el lugarteniente del justicia, acompañado por la asesora en materia sanitaria, Alicia Íñiguez, y que previamente le han entregado al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada. El informe es fruto del trabajo de diez meses, en el que un equipo propio ha analizado en profundidad la situación real de la sanidad en el medio rural y del que se desprenden datos como que el 38% de los médicos de familia en los municipios de menos de diez mil habitantes tienen entre 55 y 64 años; y el 12% más de 64 años. Este problema no es único de Aragón, pero sí que en la comunidad es más acuciante porque el análisis se ha centrado en localidades de menos de 10.000 habitantes, que corresponden al 98% de los municipios y casi al 30% de la población. El informe se ha basado en la información aportada por las consejerías de Sanidad y Ciudadanía del Gobierno de Aragón, los ayuntamientos, los Colegios Profesionales, las entidades privada y residenciales, entre otros. El análisis se centra en 66 zonas sanitarias, que cuenta con 66 centros de salud, 724 consultorios, situados en 594 municipios y 685 entidades singulares de población. La población atendida es de 227.489 personas, de los que el 11% tienen menos de 15 años y el 27% más de 65 años, aunque esa población "crece en periodos vacacionales", señala. La foto fija que ha dado a conocer el informe avanza que a 31 de agosto de este mismo año cuenta con 1.033 profesionales, de los que 347 son médicos de familia y 346, enfermeras; mientras que al hablar de contratación temporal, se dieron 187 vacantes de medicina de familia y atención continuada en 74 zonas básicas de salud; y 77 se quedaron sin adjudicar en estos municipios, de las que el 62% corresponden a médicos de familia y el 43% a Atención continuada. Según la información aportada, señaló Íñiguez, la dificultad para cubrir vacantes provoca "sobrecarga de trabajo y disminución de la calidad asistencial"; por la disminución de las plazas mir y porque "se hacen poco atractivas estas plazas", ha señalado, como demuestra que cuatro plazas MIR quedaron sin adjudicar en la especialidad de médico de familia en la zona rural. Además, solo 3 centros de salud rurales están acreditados como docentes. Analizados todos los datos, desde el informe han hecho públicas unas conclusiones en las que hacen hincapié en esa dificultad para cubrir las vacantes, así como en la inexistencia de un plan de inversiones específico para la Atención Primaria y en la necesidad de mantener la presencialidad para evitar "la brecha digital" puesto que, según han asegurado, en la zona rural "el médico es más que un sanitario y el ciudadano lo demanda, pero también los sanitarios". Además, concluyen que los servicios farmacéuticos están ante un problema de viabilidad económica y puesto de manifiesto que los ayuntamientos son los encargados de asumir gastos de conservación de los consultorios locales y que la dispersión poblacional dificulta el acceso a los servicios sanitarios. Propuestas Para paliar esta situación se pide equidad, calidad y proximidad, que debe ser garantizado por la sanidad pública, coordinar las universidades y el ministerio para ajustar las plazas del grado de Medicina y las de formación de especialistas y que estas no puedan quedar vacantes las plazas MIR de medicina de familia y comunitaria; mejorar un sistema de recursos humanos par facilitar la planificación de cobertura de bajas, aumentar los centros de salud rurales acreditados par la formación; incentivar la formación en atención urgente y rural, así como garantizar la seguridad de los profesionales. En cuanto a zonas de mayor dificultad de cobertura destacan los municipios más despoblados de Teruel, así como los del Pirineo, donde se unen otros problemas como puede ser la de "buscar casa". En este sentido, ha señalado que se pone de manifiesto que "las enfermeras se asientan en el territorio, mientras que los médicos no, suelen ir y venir desde las cabeceras de la comarca o provinciales".