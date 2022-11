Feijóo visita Zaragoza el día 29 con el futuro de Azcón en el aire

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará Zaragoza el próximo martes 29 de noviembre, a menos de seis meses para las elecciones municipales y autonómicas, en un gran acto político a las 19.00 horas en el que el partido en Aragón ha hecho un llamamiento a su militancia de las tres provincias aragonesas para llenar nada menos que el Palacio de Congresos de Zaragoza.

En una carta firmada y enviada ayer por el presidente del partido en Aragón, Jorge Azcón, invita a los militantes y simpatizantes de Zaragoza, Huesca y Teruel a acudir a este acto político "en un momento de gran importancia para nuestra formación política y a escasos meses ya de las citas electorales del año próximo".

En la carta a la militancia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, no se concreta cuál es el motivo de dicha reunión pero se pide dar "máxima difusión" a la convocatoria.

Fuentes del partido aseguran a este diario que el evento forma parte de una campaña nacional de los conservadores "en defensa de la Constitución Española". Una iniciativa que recorrerá distintas ciudades del país para criticar la actuación del Gobierno de España frente a los indultos a los independentistas catalanes, la revisión del delito de sedición o la ley del solo sí es sí.

Sin embargo, la visita del máximo responsable del partido se produce en un momento en el que Génova está esperando la decisión del presidente del partido en Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, sobre su futuro.

El coordinador general del partido, Elías Bendodo, dejó claro en su visita la última semana a la capital aragonesa que la decisión llegará "siempre antes de final de año".

Pero por ahora, Azcón no ha anunciado si continuará en el Ayuntamiento de Zaragoza o si optará a la Presidencia del Gobierno de Aragón para disputarle el bastón de mando al socialista Javier Lambán. Podría hacerlo en el evento del martes 29 de noviembre en el Palacio de Congresos ante los centenares de militantes del partido en Aragón y ante su presidente Feijóo, o no. No hay nada escrito.

Varias fuentes populares reconocen además que la noticia sobre su futuro político puede producirse "en cualquier momento" porque los plazos del partido para definir candidatos están ya abiertos.

Mientras, fuentes próximas al presidente Azcón defienden su calendario, que mira más bien hacia finales de diciembre. Lo que está claro es que la noticia no tardará en producirse y, cuando se despeje el futuro del actual alcalde, se definirá también quién será el cabeza de cartel del PP en la institución que deje libre el presidente regional del partido.