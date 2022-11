Las listas de espera en Aragón han vuelto a enfrentar en el pleno de las Cortes al PP y al PSOE este jueves. Mientras que la popular Ana Marín ha tildado de "muy complicada" y "nada halagüeña" la evolución de las cifras de demora quirúrgica, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha asegurado que el plan de choque "funciona" y ha permitido alcanzar ya "una cifra razonable" para que, a finales de 2023, se llegué a estar por debajo de los 2.000 pacientes.

Entre intervención y réplica, ha habido acusaciones, interrupciones (con la consecuente toma de la palaba del presidente de las Cortes) y reproches de la gestión actual y la que se hizo durante el Gobierno del PP. Marín ha acusado al Ejecutivo de "mentir" respecto a las cifras y ha anunciado que ya ha pedido una auditoría de las listas de espera, mientras que Repollés ha pedido "honestidad" a la popular ante ciertas afirmaciones. "Las listas de espera son connaturales a los sistemas públicos de salud y necesarias porque permiten planificar los recursos personales y materiales alrededor de una intervención. Es imprudente sentenciar que no debería haber nadie en listas de espera cuando hay un quirófano libre, como si el paciente se operase solo", ha explicado Repollés.

Marín ha apuntado: "¡Dígale usted a un paciente que lleva más de un año esperando que las listas de espera deben existir y que debe seguir así!", la ha reprochado la popular. "Aragón sigue siendo la comunidad con la mayor demora de días de espera de toda España, con 183 días de media. En junio de 2021 ya dijeron que para junio de 2022 estarían en unos 6.000 pacientes y ahora esa cifra es para finales de año. ¡Mienten!", ha reiterado Marín.

Repollés, que ha matizado que la demora media de días está ahora en 144, ha reconocido que "queda mucho por hacer", pero ha negado que los problemas y las demoras sean generalizadas. "No somos una factoría, no nos medimos por producción, sino por calidad, prioridad y prioridad clínica. Ustedes, sin embargo, maquillaron las cifras en su época y no siguieron criterios clínicos a la hora de operar", ha dicho Repollés.

Problemas para publicar las demoras de pruebas

Otro de los reproches de Marín a la consejera ha sido la no actualización de las cifras de demora en Consultas Externas. Estas llevan sin publicarse dese mayo y Repollés ha indicado que "los sistemas de información no son capaces de recoger lo que se está haciendo" y "no reflejan la realidad", ha explicado.

En todo caso, ha señalado que, de media, los TAC se realizan en 23 días; las citas para una resonancia magnética suelen darse a los 103 días (poco más de 3 meses), las de radiología convencional se dan en unos 10 días, las del total de radiología roza los 36 días y las mamografías, en 83.

"A finales de 2023 se habrá disminuido el 85 % de los pacientes con demora estructural superior a 180 días respecto a la situación de agosto de 2020. Somos conscientes de las debilidades pero trabajamos con honestidad", ha subrayado Repollés.

El resto de grupos de la oposición (Ciudadanos, VOX y IU) han coincidido en pedir "soluciones" a la situación de las listas de espera. Susana Gaspar ha mostrado su "decepción y la de todos los aragoneses que están en las listas de espera" y le ha reprochado a Repollés que se escude en que "otros lo hicieron peor", ha dicho. "Otros vendrán que buenos le harán", ha insistido. Gaspar ha considerado que "lo fundamental" es disponer de herramientas que permitan establecer qué paciente necesita una actuación rápida y ello requiere "transformaciones profundas" de los sistemas de información.

Desde Vox, Santiago Morón ha apuntado al incremento "de manera intolerable" de las listas en en cirugía maxilofacial o traumatología. "El plan no va a funcionar porque son especialistas en propaganda y en vender humo e incapaces de aportar soluciones".

Álvaro Sanz, de IU, ha abogado por "cambios de modelo, de perspectiva" y apuntado al "problema hospitalocéntrico que es insaciable", ha indicado. "No se actúa para reforzar las capacidades de sistema", ha dicho.