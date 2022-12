Papá Noel y los Reyes Magos tienen una difícil elección. Y es la de llevar al hogar de cada niño el regalo más deseado por el pequeño. Para facilitar esta labor, Alcampo ofrece un surtido de 2.500 juegos y juguetes tanto en sus tiendas como en su página web; de los que casi un millar son novedades. Además, las compras online se pueden recoger a las dos horas de hacer el pedido.

Asimismo más de 500 son juguetes y juegos exclusivos de Alcampo, entre ellos los de su marca One Two Fun, que alcanza un surtido de 450 artículos entre los que se pueden encontrar muñecos, dinosaurios, juegos de mesa, incluso peluches. Uno de los que más llama la atención es el producto estrella de este año, el castor Julio, guardia forestal, de cuyo beneficio se destinan 2 euros a la Fundación Cris contra el Cáncer.

Además de solidaria, la marca One Two Fun también cuida el medio ambiente y ofrece la máxima calidad al mejor precio; y y se puede elegir entre 50 productos fabricados en madera procedente de bosques sostenibles certificados FSC o fabricados con plástico reciclado, como es el caso del castor Julio, fabricado con materiales reciclados.

“La campaña de juguetes de Alcampo se basa en asegurar una oferta amplia y singular, que incluya potentes novedades y ofrezca productos para todos”, reconoce Sara López, responsable nacional de juguetes.

Pero además, Alcampo ofrece más de 40 productos entre juegos, juguetes y coleccionables destinados a adultos a los que les sigue gustando jugar.

En cada tienda, Alcampo cuenta con profesionales especializados para asesorar a la hora de elegir los regalos adecuados, algo que sucede en formato virtual en su web www.alcampo.es, donde Iker, un chatbot especializado en juguetes, aconsejará sobre la elección ideal.