El acuerdo entre el Salud y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF sigue sin llegar y, a falta de una semana para la huelga en Aragón, las sensaciones son agridulces. La negociación, tras avanzar la semana pasada, prácticamente no se ha podido abordar este viernes porque Sanidad no ha aportado el informe económico que avala el pago de la carrera profesional, una de las reivindicaciones principales. Los colectivos esperaban disponer hoy de ese documento porque “el Salud es partidario” de abonar este complemento reconocido, según han dicho las portavoces de los sindicatos al término del encuentro. Sin embargo, los responsables han traslado que dicho informe no depende de ellos, sino del Gobierno de Aragón y de sus servicios jurídicos y no lo han recibido todavía.

"Nos han dicho que, directamente, es el Gobierno de Aragón desde donde no se emite ese informe favorable para sacar adelante el mayor escollo económico, que es la carrera profesional. El lunes vamos a negociar ya los servicios mínimos y estamos abocados a entendernos porque sino habrá huelga el 31 de marzo", ha explicado Delia Lizana, portavoz de Sanidad en CCOO Aragón. Podría darse el caso de que el próximo lunes, en ese encuentro para abordar los servicios mínimos, el Salud ya disponga del informe del Ejecutivo y entonces se podría retomar en ese mismo momento la negociación para paralizar la huelga. En todo caso, antes tendrá lugar una manifestación este próximo domingo, en Zaragoza, abierta a la ciudadana. Será a las 12.00 horas con salida desde el Pignatelli. "No queremos perder el tiempo" El resultado de la reunión de este viernes contrasta con las palabras de ayer de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien se mostraba optimista de lograr ya un preacuerdo. "Esto es alargarnos en los tiempos para no llegar a nada. Creo que la huelga, estoy convencida, de que se va a producir. Llevamos casi dos meses con las negociaciones, con reuniones vacías de contenido, excepto las dos primeras donde nosotros aportamos documentos. El resto, la Administración no ha aportado nada", ha señalado Elena Lahoz, desde UGT Sanidad. Sobre la carrera profesional, Lahoz ha asegurado que "hay dinero" para poder abonarla, sobre todo tras la Mesa General de este viernes "donde se han repartido los fondos adicionales del personal y se ha llegado al acuerdo de que se den para mejoras de los profesionales", ha explicado. Económicamente, el Salud no ha aportado cifras para pagar la carrera profesional. Sin embargo, los sindicatos aseguran que en su negociación "sobraría dinero de los fondos adicionales con los que poder asumirla", ha dicho Lahoz. "No es la carrera profesional íntegra, sino por plazos. Por lo menos, al personal que lo tiene reconocido desde 2012, sí habría dinero", ha recalcado. Por su parte, Jessica Fessenden, portavoz de CSIF Aragón, ha indicado que el "Salud está por llegar a un acuerdo" y la pelota está en el tejado del Gobierno de Aragón. "El Salud nunca nos ha puesto pegas por el dinero. Han dicho que el problema ya no es económico, sino del informe que todavía no tienen y que se pidió ya hace dos semanas. Es el Gobierno de Aragón, por tanto, quien no tiene intención de negociar", ha dicho. Respecto a esa reunión por los servicios mínimos del lunes, Fessenden ha pedido que "no nos hagan perder el tiempo" con más contactos. "Si no hay nada claro, que no nos convoquen. Si todo no cambia mucho, la huelga se va a realizar. Esa y las que hagan falta", ha rematado.