El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha vuelto a cargar este martes contra la postura que han tomado algunos cargos de Ciudadanos y del PAR en Aragón. "No le llamen trasvase, llámenle transfuguismo directamente. Es la crónica de un transfuguismo anunciado, por parafrasear a García Márquez. No es que espere más de esas personas, pero parecería razonable que, al igual que hemos visto en otros casos como en Fraga, antes de ser tránsfugas dejaran los cargos que tienen como concejales de Cs".

"Quizá así podrían ser merecedores del respeto de la sociedad", ha proseguido el jefe del Ejecutivo. "Mientras tanto, son tránsfugas como lo llevan siendo desde hace tiempo. Han trabajado para el PP desde la institución y también destrozando desde dentro el partido al que pertenecían".

Las noticias han abundado en este sentido en los últimos meses y tampoco faltarán en los próximos días, en los que se anunciará, por ejemplo, la coalición entre la parte que sobrevive de Ciudadanos y Tú Aragón, la última escisión del Partido Aragonés. "Todo esto se hace telegrafiado y los pronósticos se van cumpliendo a la perfección. Ojalá fuera tan fácil acertar las quinielas como con los tránsfugas de Cs y del PAR", ha asegurado Lambán.

El presidente se ha referido también a las condiciones que ha puesto Aragón Existe para llegar a acuerdos de Gobierno tras los próximos comicios. La formación pondrá la línea roja en la unión de estaciones y el trato a las renovables, dos asuntos que le dificultarían su inclusión en un hipotético pacto de gobierno con el PSOE o el PP. "En política lo peor que se puede hacer es poner el carro antes que los bueyes. De momento, en lo que estamos es en el final de una legislatura y yo sigo trabajando como presidente, además de elaborar los programas electorales".

Cada partido tiene sus ideas y las expone, ha explicado el secretario regional del PSOE en Aragón, seguro de que algunos planteamientos "se exageran en determinados momentos", algo que forma parte "del libre albedrío, de la voluntad de cada cual". En el PSOE "tenemos nuestra manera de ver Aragón y no vamos a condicionar nuestra programa ni nuestra forma de gobernar a nada que no sea nuestra manera de ver las cosas. No vamos a estar condicionados por ninguna otra fuerza política".

"Cuando se forma un Gobierno --ha proseguido el jefe del Ejecutivo--, hay condiciones que para un partido son irrenunciables y otras negociables, pero eso es algo que se sabe después. Quizá algún día decida publicar cuáles son los elementos que para mí son innegociables, que por otra parte no son muy difíciles de adivinar. Pero no me parece ahora pertinente entrar en ese debate o en lo que opinan otros partidos. Como partido aspirante a gobernar, el proyecto del PSOE es un proyecto de amplia base en el que se puede identificar cualquiera que esté situado en el espacio de la moderación política".

La unión de estaciones

Precisamente en una de esas líneas de marca puestas desde Teruel se ha detenido Lambán. "La unión de estaciones es un proyecto nada agresivo ambientalmente y con el que se está produciendo un ruido que en otras partes de España no existe. No debe ser visto como un invento surgido del Pignatelli, o como algo con lo que el Gobierno se pone a disposición de los intereses privados de no sé quién. La unión de estaciones es una reclamación que viene desde el Pirineo y tiene décadas de existencia. Llegó un momento en el que el Gobierno creyó que era el momento de satisfacer esa demanda y no hay más, relacionarlo con otras cuestiones es erróneo".

Lambán ha respondido a quienes anuncian que el proyecto de ampliación del dominio esquiable no será posible, bien porque se incumplan los plazos, bien porque se tumbe desde Bruselas. "Si pensáramos que lo pueden echar abajo, no nos lo plantearíamos. Creemos que medioambientalmente, jurídicamente y desde la rentabilidad económica estamos pisando sobre terreno seguro. Desde luego, no tentamos a la suerte ni hacemos las cosas de manera arbitraria. SI lo hacemos es porque estamos convencidos de que están bien hechas. En estos tiempos, hacer algo que no es medioambientalmente sostenible es una estupidez. Los controles son ahora mismo, incluso desde dentro del Gobierno de Aragón, infranqueables".

Por último, y precisamente relacionado también con Aragón Existe, ha anunciado también que en breve anunciará su candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza, decisión que en algunos sectores ha chirriado al ser una formación que desde su nacimiento ha trabajado en defensa legítima pero exclusiva de la provincia de Teruel. "Me parece todo bien, no tengo manías ni prejuicios. Todo el mundo tiene derecho a ser elegible y elegido. Lo respeto absolutamente", ha dicho Lambán.