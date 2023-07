Izquierda Unida ha salido a criticar el anuncio hecho este miércoles tras el Consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo en funciones aprobó declarar de Interés Autonómico el proyecto de unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú mediante una infraestructura de transporte por cable y que se tramitará como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). "Van a hacerles el trabajo sucio a los representantes del "negacionismo climático" que están llamados a ocupar próximamente el Pignatelli, ha dicho el líder de IU, Álvaro Sanz, que ha tachado de "inaceptable" la declaración como Interés Autonómico del proyecto de unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú que ayer aprobaron en Consejo de Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo explicaron el miércoles en rueda de prensa que se trata de una unión de estaciones mediante una infraestructura de transporte por cable, que necesitará de 16 pilonas para un telecabina y 7 para una telesilla, que se tramitará como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) y que será financiado por fondos europeos Next Generation-EU. En concreto, se cuenta con 8 millones procedentes de Europa y el resto será a cargo de la Diputación Provincial de Huesca, con tres millones, y del Gobierno de Aragón, con 15 millones de euros.

Para Sanz, el Gobierno en funciones no quiere acabar su mandato sin dejar "bien atada" una unión de estaciones contestada socialmente y criticada por expertos ambientalistas. "Lo de ayer no es un proyecto aislado de la unión de estaciones proyectada por Lambán y Aramón, forma parte del mismo y es la ejecución de una aberración ambientalmente insostenible, innecesaria y no apoyada por toda la gente que vive en esa parte del Pirineo, como nos quieren hacer creer”.

En su opinión, las personas que viven en el valle del Aragón necesitan inversiones que mejoren su economía y proyecten un futuro que no dependa del monocultivo de la nieve ligado, como vemos, a la especulación urbanística con miles de apartamentos proyectados en Astún y en Jaca.

IU pidió información detallada al cuatripartito sobre el reparto de fondos europeos para los planes de sostenibilidad turística que se acordaron en la primera convocatoria y en la que se seleccionó, entre otros, la potenciación de la nieve como sector turístico en la Mancomunidad Valle del Aragón. Sin embargo, "vimos cómo esto quedó sin respuesta y diluido por el macroproyecto de la unión de estaciones de dos valles, Tena y Aragón y que el Gobierno sigue empeñado en hacer", apunta el diputado de IU.

"La unión de Candanchú y Astún es un despropósito, porque no es necesario para mejorar las condiciones de esquí para quienes lo practican, porque es un despilfarro de millones que sí son necesarios para inversiones sostenibles en estos valles pirenaicos y porque la rentabilidad es nula, además de sus nefastas afecciones al medio", concluye Sanz, que insiste en la necesidad de políticas que protejan el territorio, el medio ambiente y mitiguen los efectos del cambio climático.

"Bochornoso" en las montañas

Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, se calificó como "bochornoso" por las formas. "En un Consejo de Gobierno extraordinario convocado en plenas vacaciones por un gobierno que ya ni existe (el propio Aliaga ya ni siquiera es diputado en las Cortes e incluso está expulsado de su partido). Pero también por el contenido, tras el notorio fracaso de la unión de estaciones por Canal Roya, del aberrante proyecto 'Aragón Ski Circus', sorprende que en un ejercicio de sostenella y no enmendalla como último acto del gobierno que se ha ido hagan una declaración de este tipo de la primera fase de ese Aragón Ski Circus".

La plataforma dice que este acto "demuestra por parte del dúo Aliaga-Lambán una obsesión realmente enfermiza, que explica muchas cosas, por este modelo caduco y negacionista del cambio climático". Aunque hay que reconocer, explican con ironía, que tiene "cierta lógica poética una declaración por parte de un gobierno que no existe a un proyecto que tampoco existe".

Es un acto que tampoco va más allá, aseguram, ya que esa declaración es "algo protocolario" para poder empezar a pensar en redactar un proyecto que no está: para la declaración "han usado una memoria del avance de la idea del proyecto".

"Para poder empezar a pensar de dónde saldrá todo el dinero que falta (de los más de 25 millones estimados, que serán más, se tienen 8 de fondos europeos para ¡¡turismo sostenible!!). Sí se sabe de donde no saldrá ese dinero: para la unión Astún-Candanchú, sabemos seguro que ninguna de las dos empresas privadas van a poner un solo euro en este disparate".

A todo este absurdo se une que esta unión Astún-Candanchú, en realidad ya existe. "Actualmente hay una lanzadera gratuita que une las dos estaciones por si algún esquiador quiere hacer esa combinación, cosa que por cierto prácticamente nadie hace, no tiene sentido. Si a alguien le apetece esquiar en ambas, el sábado se va a una y el domingo a otra, no pierde media mañana en ir de una a otra", concluyen desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.

Obras acabadas en 2025

El objetivo, según anunció Aliaga, es llegar a 2025 con las obras hechas y así cumplir con los plazos que marca Europa para que el proyecto cuente con financiación de los fondos Next Generation.

La conexión se realizará mediante dos instalaciones, únicamente de transferencia y en los dos sentidos. Será una telecabina de 10 plazas desde Candanchú hasta la estación de retorno del telesilla Pastores (Astún) y un telesilla de 4 plazas fijas que conectará Candanchú y la estación motriz de la telecabina, aunque podría ser sustituido por una cinta transportadora cubierta. El protocolo firmado entre las dos estaciones y la Diputación Provincial de Huesca contará con fondos europeos para su desarrollo. No obstante, es necesario que esté ejecutado en julio de 2025, y por eso "hay que acometer las obras entre mayo y octubre de 2024, para lo que es necesario antes hacer los estudios de impacto ambiental y las provisiones económicas para los gastos de estudios y las catas necesarias", dijo el vicepresidente en funciones.