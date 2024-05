Viggo Mortensen en Zaragoza: "He aprendido de los mejores directores y los admiro"

Como un hombre orquesta que toca varios instrumentos musicales al mismo tiempo trabaja el actor y director de cine Viggo Mortensen. El cineasta norteamericano ha escrito, dirigido, producido, protagonizado (junto a Vicky Crieps) y, también, compuesto e interpretado parte de la banda sonora de 'Hasta el fin del mundo'. Este es el nombre que recibe la segunda película dirigida y escrita por él, en la que habla de temas como el amor, el perdón, la violencia o la venganza, entre otros. Y para hablar de todo ello, el cineasta norteamericano, ha sido el invitado de este jueves al ciclo La buena estrella, coordinado por Luis Alegre, escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza.

'Hasta el fin del mundo' es un wéstern ubicado en el Estado de Nevada de 1861. Cuenta la historia de una mujer al comienzo de la Guerra Civil de Estados Unidos. La protagonista conoce a un inmigrante del que se enamora, pero él tiene que marcharse al ejército. A partir de ahí, cuenta como vive en ese entorno «hostil, de violencia, de patriarcado, de corrupción y de mentira». Esta es la historia que Viggo Mortensen decidió poner en escena, siendo su segunda película escrita y dirigida. Un trabajo que ha sido desarrollado a lo largo de cuatro años ya que comenzó a escribirla en plena pandemia, «tenía tiempo para hacer más cosas que de normal, podía escribir todos los días», ha confesado.

Esta no era la primera ocasión en la que Viggo Mortensen ha visitado el ciclo de 'La buena estrella'. Lo hizo en la sesión número 191 (este jueves se ha celebrado la 234), en octubre de 2020, cuando acababa de salir la primera película escrita y dirigida por él, 'Falling'. Para Luis Alegre el cineasta es «el Leonardo Da Vinci del sigloXXI», según ha declarado. Y ha destacado que este trabajo es «un auténtico peliculón, en el que quedan reflejados los múltiples talentos y la cantidad de facultades artísticas de gran nivel que tiene Viggo». El mismo Mortensen se ha definido como «un culo inquieto». «Admiro a los directores versátiles y he aprendido de los mejores cuando he trabajado como actor», ha confesado.

El Aula Magna del Paraninfo se llenó para ver a Viggo Mortensen. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Diferentes labores

A pesar de qué el propio Viggo Mortensen haya sido quien ha desarrollado las diferentes labores para el desarrollo de la película, en el coloquio de este jueves ha confesado que «hacer tantas cosas siempre tiene muchas personas detrás». En esta línea, se ha mostrado muy orgulloso del equipo que han formado. Además, ha insistido que ha hecho que cada uno de ellos formaran parte de la historia. «Lo hemos hecho muy bien, hemos permanecido abiertos a ideas de otros, lo que impulsa a nuevas ideas», ha declarado. «Si ellos sienten que sus opiniones importan, sale una película excelente, porque trabajan sintiéndose esenciales y que son parte de ello», ha añadido. «Para que salga bien hay que hacer un trabajo previo a fondo, para remontar, esquivar o encontrar una solución», ha subraydo.

Cuando comenzó con la escritura del guion a Mortensen le vino una imagen de una niña solitaria, que le recordaba a su madre y se preguntó: «¿Quién va a ser?». A partir de ahí, comenzó a desarrollar la historia que quería contar sobre una mujer «libre e independiente». El cineasta tenía clara una cosa: «En las películas del oeste se ven situaciones parecidas, de como el hombre va a la guerra, y siempre te vas con él. En cambio, pensé que nunca se ve el otro lado en ¿qué pasa con ella cuando él se va?». Así desarrolló la trama de la película, siguiendo su premisa de «cuenta lo que conoces».

Primera versión del guion

Una vez terminó de escribir la primera versión del guion, que ha confesado que «no lo había escrito para Vicky Crieps», cuando pensó en qué actriz podría representar a un personaje «con tanta fuerza interior y que transmitiera incluso en los silencios», se le ocurrió ella. Y a día de hoy siente que ha tenido «mucha suerte». «Lo que Crieps piensa y siente lo transmite a través de su piel. En la película tiene una presencia increíble, no deja de brillar», ha declarado. En cambio, el actor que iba a interpretar al protagonista le falló a última hora y, finalmente, fue el quien hizo el papel.