El Consejo de Gobierno ha aprobado declarar de Interés Autonómico el proyecto de unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú mediante una infraestructura de transporte por cable y que se tramitará como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). El objetivo es llegar a 2025 con las obras hechas y así cumplir con los plazos que marca Europa para que el proyecto cuente con financiación de los fondos Next Generation.

La conexión se realizará mediante dos instalaciones, únicamente de transferencia y en los dos sentidos. Será una telecabina de 10 plazas desde Candanchú hasta la estación de retorno del telesilla Pastores (Astún) y un telesilla de 4 plazas fijas que conectará Candanchú y la estación motriz de la telecabina, aunque podría ser sustituido por una cinta transportadora cubierta.

El vicepresidente en funciones, Arturo Aliaga, ha explicado que como presidente de Turismo de Aragón recibió "la encomienda de lanzar este expediente", impulsado gracias a un protocolo ya firmado entre las dos estaciones y la Diputación Provincial de Huesca, que contará con fondos europeos para su desarrollo.

No obstante, es necesario que esté ejecutado en julio de 2025, y por eso hay que acometer las obras entre mayo y octubre de 2024, para lo que es necesario antes hacer los estudios de impacto ambiental y las provisiones económicas para los gastos de estudios y las catas necesarias.

Con esta unión se dará respuesta a "una reivindicación histórica del valle", que en este caso no tiene "contestación", como sí la tuvo el proyecto de unir por Canal Roya las estaciones del valle del Aragón con el de Tena, finalmente desechado. El consejero de Vertebración, José Luis Soro, de CHA, ha mostrado en el Consejo de Gobierno su desacuerdo con el proyecto. Aliaga ha afirmado que esa discrepancia "se ha recogido" pero que el Ejecutivo toma decisiones "en beneficio de la mayoría". Podemos no se ha podido manifestar en este sentido ya que Maru Díaz, que era la consejera de Universidad, renunció no solo a ser coordinadora de Podemos en Aragón sino a ser diputada.

La instalación de la telecabina tendrá una longitud de 2.440 metros y serán necesarias 16 torres, mientras que el telesilla tendrá 40 metros de longitud y serán necesarias siete torres. En caso de instalar la cinta transportadora no será necesaria la colocación de torres.

La estación base de la conexión propuesta se situará a 1.508 metros y finalizará a cota 2.038 metros. La capacidad prevista es de 2.400 personas/hora con una fase inicial de 1.200 p/h de caudal. Los extremos de la línea tendrán acceso rodado y a los apoyos intermedios se accederá a través de medios aéreos.

El proyecto arranca desde un punto situado a unos 200 metros de la base de la estación de Candanchú y llega hasta la estación intermedia de Pastores, en el dominio de la estación de Astún, donde se puede seguir a la zona de La Raca. El proyecto afecta a los municipios de Jaca y Aisa (Huesca) y no supone la creación de un nuevo centro de esquí y montaña, sino la conexión entre dos centros ya existentes y consolidados a través de un telecabina.

A través de la creación de esta infraestructura de transporte por cable que permita la unión de ambas estaciones, financiada con fondos europeos Next Generation-EU, permite lograr el objetivo de crear un Destino Turístico Rural Sostenible que contribuya al desarrollo económico y social de la provincia, a su desestacionalización y distribución de la renta turística.

Desestacionalización del turismo

El proyecto busca contribuir a la desestacionalización de la oferta turística en el Pirineo aragonés y a impulsar actuaciones dirigidas a acercar la alta montaña a la realización de prácticas deportivas y turísticas con rutas asequibles y accesibles para ayudas al aumento de visitantes en los valles. Por ello, la utilización de los centros de esquí durante el periodo no invernal es uno de los retos principales del desarrollo de las zonas de montaña en las que se practica este deporte.

Los deportes de nieve y montaña son una de las ofertas de turismo y ocio más atractivas de Aragón, que cerró la temporada de esquí 2022-2023 con 1,4 millones de esquiadores, de los que el 90% son de procedencia nacional, siendo elegidas por el 25% de los españoles que esquían en nuestro país. De ese 90%, los aragoneses suponen el 30%.