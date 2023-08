La vuelta al colegio llega en septiembre pero la vuelta al Congreso es en agosto. La agitada vida política española busca un remanso de paz con la constitución de las Cortes Generales y el pistoletazo definitivo en la carrera por buscar un nuevo Ejecutivo central. Partícipes de ello serán los 13 diputados aragoneses que velarán por los intereses de la comunidad durante los próximos cuatro años desde la capital.

Luis María Beamonte es una de las voces más experimentadas en el Partido Popular en Aragón. Se estrena en el Congreso de los Diputados tras dejar su acta en las Cortes de Aragón, en una nueva etapa de su vida. «La afronto con las ganas de que la incertidumbre por fin se acabe y consigamos transmitir certezas a una sociedad que la necesita», explica Beamonte, que terminaba de preparar su maleta y su equipo de trabajo en su residencia zaragozana horas antes de poner rumbo a la capital de España.

«Esa incertidumbre es un mal que nos acompaña a todos, pero nos tiene que hacer pensar», reflexiona el diputado popular, que invita a sus compañeros a «la reflexión» y critica las posibles alianzas que el Partido Socialista puede llevar a cabo en las próximas semanas para desbloquear una posible investidura de Pedro Sánchez: «No podemos estar en manos de prófugos ni de gente que quiere romper la convivencia que hemos logrado entre todos».

Compromiso con aragón

El enrarecido clima que atraviesa la política española no impide a Beamonte afrontar «con muchas ganas» este nuevo episodio de su dilatada carrera. Su objetivo es «representar a Zaragoza y al PP, y estar disponible para todo aquello que haga falta». Todavía no conoce sus tareas concretas, pero el diputado conservador tomará «el papel que me toque en cuanto demos a conocer el organigrama». Todo ello sin renunciar a su tierra: «No se puede cuestionar mi compromiso con Zaragoza y Aragón, porque seguiré por mi tierra, a la que no olvido jamás».

El mismo territorio está presente en los planes de Jorge Pueyo, diputado de Sumar por la provincia de Zaragoza. «Un día a la semana vamos a recorrer las comarcas de Aragón», asegura el joven oscense, que trabajará seguro en la capital de martes a jueves. «Estaría muy feo desconectar del territorio a la primera de cambio», reflexiona Pueyo, que asegura «escuchar a todos los ciudadanos y hacer en Aragón una oposición constructiva para evitar que la derecha extrema y la extrema derecha que ahora gobiernan en la comunidad hagan polvo todas las conquistas conseguidas en los últimos años».

Pese a la intensa carga de trabajo que Pueyo asimilará en breve, su primera misión en la Cámara Baja fue mucho más mundana. «Lo primero que hice fue ir a la cafetería del Congreso a comprobar los precios», comenta entre risas el aragonesista, que confirma «los bulos» vertidos sobre el bajo coste de las copas y de los cafés. «Pagaremos lo que haga falta, porque pasaremos aquí muchas horas», señala Pueyo, que celebra estar integrado dentro de Sumar: «Tenemos la posibilidad de que nuestras propuestas estén secundadas por todo un grupo parlamentario de gran tamaño».

Seguro de su actuación, el joven aragonés advierte que su papel se enmarcará «dentro de las constantes negociaciones, por lo que habrá que hacerse al juego político». Su promesa de la campaña electoral sigue siendo inamovible: «Aragón va a tener durante los próximos cuatro años una voz propia en Madrid».

Marimar González se estrena como diputada en el Congreso y esta será, además, su primera experiencia en política. Esta abogada del Estado se presentó como independiente por las listas del PP de Zaragoza y a pocas horas de emprender esta nueva etapa vital, González explica que «nunca había pensado en participar en política ni en ser diputada». En estos momentos previos reconoce que no sabe muy bien qué le deparará esta nueva etapa, y que la situación «será muy distinta si hay un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo o uno de Pedro Sánchez». Por su formación y experiencia profesional, asegura que esta será «otra forma de servicio público», como la que ejercía como abogada del Estado. Por este mismo motivo, espera que pueda formar parte de las comisiones más próximas a este ámbito, como la de Constitucional. Sin embargo, reconoce que no tiene ningún proyecto «específico» que defender por la circunscripción de Zaragoza, e insiste en que será «más fácil sacar proyectos adelante si gobierna Feijóo que si estamos en la oposición». Nacida en Teruel aunque residente desde hace tiempo en Zaragoza, González espera que esta legislatura también se hable mucho de la lucha contra la despoblación.

Te puede interesar: Composición de las Cortes Los bloques de izquierda y derecha miran a Junts y a Coalición Canaria en las votaciones del Congreso

Frente a la renovación del PP, el PSOE mantendrá el núcleo cercano a Ferraz en el Congreso. Pilar Alegría y Susana Sumelzo alcanzaron la Cámara Baja por Zaragoza; Begoña Nasarre, por Huesca, y Herminio Sancho, por Teruel.

En Vox también repite su representante. El madrileño Pedro Fernández será la cara de la ultraderecha, tras conseguir el escaño por Zaragoza.