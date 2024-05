Este es el carril bici de Zaragoza que supera el millón de usuarios al año

Casi 1,3 millones de personas han pasado por el cruce de la avenida Goya y el paseo Fernando el Católico, en Zaragoza, montados en sus bicicletas o en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) desde marzo del año pasado. El dato, cargado de simbolismo por superar la cifra mágica del millón, pone también de relieve el uso de estas alternativas al coche, al transporte público o a caminar para desplazarse por la capital aragonesa, una ciudad que suma unos 130 kilómetros de carril bici y pocas cuestas difíciles de superar, aunque el tráfico y el clima, a veces, no sean los mejores aliados para ir sobre las dos ruedas.

En concreto, han sido 1.298.763 las personas que eligieron esos medios de transporte y que el punto fijo de medición, que habilitó en el cruce el Ayuntamiento de Zaragozaa finales de febrero del pasado año, ha registrado desde entonces. Lo ha hecho con la conocida como estación permanente de medida, que afora, mediante cámaras de conteo automático, bicicletas y VMP durante las 24 horas del día y los 365 días del año. No obstante, estos 1,3 millones de usos contabilizados, en realidad, serán más, ya que los datos no incluyen algunas fechas. En concreto, no hay registros para el actual mes, los cinco primeros días de mayo de 2023 y los cinco últimos de abril del año pasado.

A pesar de sus pequeñas lagunas, la herramienta permite que Zaragoza cuente por primera vez con unas cifras tan precisas y constantes sobre el tránsito de este tipo de vehículos. Así, y a la espera de que transcurran los meses para que haya más datos disponibles, ya se puede hacer una comparativa directa y completamente fiel, sin necesidad de estimaciones, entre el mes de marzo de 2023 y el de 2024. Con ella, se constata un leve descenso de usos respecto al año pasado, pues fueron entonces 102.670 los usuarios que pasaron por el cruce, mientras que marzo de este año acumuló 97.732. Es decir, 4.938 menos.

Los datos recopilados por la estación permanente también permiten acercarse a otras cuestiones, como el volumen de conductores registrado en 2023 y en lo que va de año. Al respecto, la tabla contabiliza 929.545 usos del 27 de febrero hasta el 31 de diciembre del año pasado y, ya en 2024, son 369.218 las veces que las cámaras han captado a alguien circulando en bici o VMP por esta confluencia.

Y hay mucho más porque, aunque las cifras que arroja este cruce resulten muy indicativas para analizar este tipo de movilidad en la capital aragonesa, el consistorio ofrece más posibilidades para acercarse a los usos de la bicicleta y los VMP. Con ellos, la plataforma Zaragoza en Bici ha elaborado un aforo de los ciclocarriles que muestra el promedio de usos durante los días laborales, descartando el mes de agosto. En este trabajo, destaca el carril bici de Fernando el Católico como el más utilizado, con una media de 3.580 usos diarios.

Según el mismo estudio, le sigue el punto registrado en la avenida Goya, a la altura de la Iglesia del Corazón de María, con 2.048 usuarios. La misma vía, en el entorno del instituto Goya, y la plaza Aragón llegan a los 1.915 cada una. En el entorno también de la universidad, las calles Franco y López (1.893), Corona de Aragón y San Juan de la Cruz, ambas, con 1.821 usuarios, siguen en esta lista que cierra, muy alejada de estas cifras, la vía Ibérica, en el barrio de Casablanca, con 451 usuarios de media.

En total, son 13 las ubicaciones que estudia Zaragoza en Bici, todas en la margen derecha del Ebro. Además de las ya mostradas, este trabajo también contabiliza el carril bici de la calle San Juan Bosco, con una intensidad media en día laboral de 1.507 usuarios; el paseo Isabel la Católica (1.409); la avenida Valencia (1.174); el paseo Constitución (1.144) y la vía Univérsitas (938).

Un nuevo plan que ya da fruto

Este aforo elaborado por la plataforma ciclista bebe de los datos facilitados por el consistorio, cuyo nuevo plan para recopilar información de bicis y VMP, vigente desde enero del año pasado, ofrece tres tipos de medida: el mentado aforo permanente del cruce de Fernando el Católico y Goya; los 34 puntos de la ciudad en los que se miden los siete días de una semana al trimestre durante 24 horas; y, por último, las 18 ubicaciones donde se cuentan durante una jornada entera por cada trimestre. Este último caso permite distinguir, además, entre bicicletas y VMP, lo que supone una ventaja a la hora de analizar los diferentes usos.

Siguiendo los datos de esta parte del plan, destacan los del paseo María Agustín, donde la media diaria de personas que se desplazan en VMP es mayor que la de los que eligen la bicicleta. En el primer caso, alcanza los 1.450,5 usuarios de media al día, frente a los 1.217 que se decantan por la bicicleta. Este punto es, además, el que arroja un valor medio diario más alto de los 18 analizados, 2.665 personas.

También ganan los VMP a las bicis en el cruce del camino Las Torres y el paseo Sagasta, con una media diaria de 763,25 usuarios en el primer caso y de 751,25 en el segundo. Sucede lo mismo en el paseo Cuéllar (684 frente a 638,75); el cruce del camino Las Torres y la avenida Tenor Fleta (891 VMP de media por 724,25 bicis) y en la avenida Pablo Gargallo con la de Francia (45 y 42,25).

Por el otro lado, la confluencia del Coso por la calle Espartero es el punto en el que la media diaria de bicicletas es más alta (1.468). En esta ubicación, por cierto, los VMP también arrojan un dato considerable, de 1.173, y la media total diaria, de 2.641 vehículos, es la segunda más alta de los 18 puntos analizados en este tipo de medida del plan municipal. Cerca le siguen el puente de Santiago, con 2.011,75 usos diarios de media, y la plaza España, ya por debajo de los dos millares, pues el dato se queda en 1.953 VMP y bicicletas contabilizados de media por día. Muy lejos están los 87,25 vehículos registrados en el cruce de las avenidas Pablo Gargallo y Francia, que es el punto, con diferencia, con el dato total más bajo.

El siguiente por abajo es el ciclocarril de la avenida Salvador Allende, con una media diaria de 138,75 bicicletas y 108 VMP, siendo 246,75 el dato global en este caso. Poco más suma, 305,5, el cruce de las calles Asalto y Jorge Cocci, donde la media de bicicletas por día es de 160,25 y de vehículos de movilidad personal, de 145,25. Algo por encima está la Ronda de Boltaña, con 367,5 usos captados de media diaria y una gran diferencia entre bicicletas (288,25) y VMP (79,25).

