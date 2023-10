Ha costado más de lo esperado, pero el tráfico de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza, el verdadero motor de la infraestructura, vuelve a remontar el vuelo tras tocar techo durante el confinamiento por el covid y suelo durante los primeros compases de la guerra de Ucrania, cuando el espacio aéreo y comercial con Rusia quedó cerrado a cal y canto por los vetos al Gobierno de Vladímir Putin. La terminal zaragozana movió en septiembre 14.327 toneladas de productos, un 37,6% más que en el mismo mes del año pasado pero un 13% por debajo de lo marcado en 2019, según los datos publicados este pasado viernes por el operador AENA.

Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente. El año 2023 parece una montaña rusa para la pista de Garrapinillos, que en junio sufrió un duro revés al constatar que incluso el aeródromo de Vitoria le usurpaba la tercera posición en el ranking de mercancías de AENA, algo que no ocurría desde 2008. Fue un susto momentáneo: la terminal de referencia aragonesa certifica con estos datos que recupera el pulso a la logística aérea al hacerse de nuevo no solo la medalla de bronce sino al sorpassar por segundo mes consecutivo al aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ostenta tradicionalmente la medalla de plata en el tráfico de mercancías por aire, solo superado por el inalcanzable Madrid-Barajas.

Abandera el positivo dato del aeropuerto de Zaragoza la conexión con el aeródromo de Catar, cuestión que se deriva directamente de que el mayor operador de carga en Zaragoza sea Qatar Airways. Le siguen las conexiones con China (1.307 toneladas trasladadas con el aeropuerto Zhengzhou Xinzheng) y Dubái (1.238 toneladas con origen o destino en el aeródromo de Al Maktoum). Por debajo, rondando las mil toneladas, Zaragoza envía o recibe pedidos de forma constante a las terminales de Santa Lucía (México), Almaty (Kazajistán) y Riad (Arabia Saudí).

La resurrección de la terminal de Garrapinillos

Fuentes de AENA dan crédito a la resurrección de la pista de Garrapinillos, una infraestructura clave para Aragón como pieza esencial del nodo logístico en el que se ha convertido el corredor del Ebro. «La recuperación del tráfico de mercancías va avanzando poco a poco. Las compañías continúan ajustando su capacidad y recuperando su estabilidad y con ello las operaciones desde el aeropuerto de Zaragoza. Confiamos en que las circunstancias sigan mejorando mes a mes», señalan las citadas fuentes.

En el plano concreto, la recuperación de Zaragoza está liderada por la aerolínea de carga Atlas Air, la compañía estadounidense que gana protagonismo tras haber desplazado 5.565 toneladas en septiembre, superando a Qatar Airways, líder en solitario hasta ahora entre las compañías que operan con carga en Zaragoza. La aerolínea catarí se colocó en el primer escalón cuando la aerolínea de referencia en Rusia Air Bridge Cargo (ABC) dejó de operar por la guerra entre Rusia y Ucrania. La compañía, también de origen ruso, era la pieza clave del crecimiento de Zaragoza como líder en tráfico de mercanías por aire. Era, de hecho, el enlace directo entre el macroalmacén logístico de Inditex en Plaza (la gran sede de Zara Mujer en Europa) y Rusia, uno de los mercados de referencia para el gigante del textil fundado por Amancio Ortega.

El veto ruso de Inditex fue el motivo principal que desencadenó las malas noticias para la pista de Garrapinillos desde mediados de 2022, cuando coincidió el renacimiento de Barcelona-El Prat (buena parte de sus mercancías se mueven en las bodegas de carga de los aviones comerciales, que se vieron frenados por la pandemia) con la caída del aeródromo del Ebro, lo que usurpó a Zaragoza el segundo puesto del ranking de AENA. La guerra de Ucrania y los efectos colaterales del veto a Rusia provocaron tal retroceso en la pista de Garrapinillos que esta trasladó un tercio menos de mercancías en 2022 que en 2021.

Por otro lado, el aeropuerto de Zaragoza se ha librado del conflicto que se avecina en varios de los grandes aeródromos españoles tras la resolución del concurso de AENA para la gestión del handling (personal de tierra). Iberia ha perdido la operativa en Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante y los sindicatos amagan ya con la huelga si no se remedia la situación. La capital aragonesa no se verá afectada.