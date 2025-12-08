Sigue la estela del tranvía por la Zaragoza más navideña

Cuando Zaragoza empieza a oler a castañas asadas y las luces recién encendidas iluminan los rostros de ilusión de grandes y pequeños, el tranvía irrumpe como una postal en movimiento: decorado con motivos navideños y reflejando en sus ventanales el brillo de la ciudad.

Y es que el tranvía de Zaragoza no es solo un medio de transporte. Estos días se convierte en un hilo rojo que cose de norte a sur la ciudad con paradas en los lugares donde late con más fuerza la Navidad. Desde el Parque Grande al bulevar de Fernando el Católico, pasando por la Gran Vía y el paseo de la Independencia, para acercarnos hasta las Murallas y la plaza del Pilar, epicentro festivo por excelencia.

Zaragozanos y visitantes encuentran en el tranvía un pequeño refugio cálido y un transporte cómodo y rápido para dejarse llevar por la magia de estas fechas.

Y la magia llega, literalmente, sobre raíles porque los motivos que este año decoran el tranvía nos trasladan al mundo de los elfos y las hadas, o al clásico cuento del Cascanueces con su singular soldado. Cada vagón se convierte en un pequeño escenario navideño en movimiento, que acompaña al viajero mientras recorre la Zaragoza más luminosa.

La Navidad ilumina todos los rincones de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Casi 40 días de magia e ilusión

Porque Zaragoza ha vuelto a transformarse en Navidad. La ciudad vive ya inmersa en un universo luminoso y vibrante que invita a vivir la ilusión en cada calle, en cada plaza y en cada rincón. Durante más de cinco semanas, la capital aragonesa se convierte en un gran escenario navideño donde el brillo de la tradición convive con nuevas experiencias culturales, lumínicas y sensoriales diseñadas para disfrutar en familia o con amigos.

Una programación completa y variada de la que no tendrás por qué perderte nada si sigues la estela del tranvía. Desde los mercados y conciertos en la plaza del Pilar hasta el Parque Grande y su viaje al Polo Norte con su espectáculo navideño ‘Boreal’. Basta con subirte al tranvía para ir encadenando planes: una pista de hielo aquí, un belén allá, un chocolate caliente más adelante…

Disfruta del un viaje al Polo Norte en el parque Grande. / Pablo Ibáñez

El tranvía de Zaragoza refuerza sus servicios en Navidad Con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante estas fechas, el tranvía de Zaragoza amplía sus horarios e incorpora un servicio nocturno, implementado este año en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo. Todos los horarios se podrán consultar en tranviasdezaragoza.es. Días laborales Se mejorarán los servicios, con frecuencias de paso entre las 15.15 h y las 20.00 h en torno a 5 minutos. Fechas señaladas El miércoles, 24 de diciembre, Nochebuena, la última salida del tranvía se realizara a las 21.00 h.

El miércoles, 31 de diciembre, Nochevieja, se interrumpirá el servicio a las 21 horas y se reanudará las 00.15 horas, durante toda la noche, con unidades acopladas cada 22,5 minutos.

El lunes, 5 de enero de 2026, por la celebración de la Cabalgata de Reyes, la línea funcionará completa, excepto entre las paradas de César Augusto y Plaza de España, desde las 17.15 h a las 21.00 h. Domingos y festivos Se harán refuerzos especiales para adaptarse al perfil de la demanda generada con la apertura comercial, con motivo de las fiestas navideñas.

Viaje luminoso por una arteria zaragozana

Como si fuera una gran estela de luz, el tranvía de Zaragoza recorre una de las arterias principales de la ciudad, el bulevar del paseo Fernando el Católico y Gran Vía, que se ha convertido en un recorrido mágico compuesto por grandes figuras luminosas. No pierdas la oportunidad y aprovecha esta fantástica escena para hacerte una foto en un trineo tirado por renos, frente a un adorable osito de peluche o una casita al estilo ‘Hansel y Gretel’ y tener la felicitación navideña más original, con el tranvía y las luces como telón de fondo.

Crea la postal navideña más original con las figuras de Gran Vía. / R.M.

Pero eso no es todo. Si bajas del tranvía en Murallas y atraviesas el mercado navideño de la plaza del Pilar, podrás descubrir los ángeles monumentales que decoran el puente de Piedra y custodian la basílica del Pilar desde el Ebro. Un paseo que une tradición, paisaje y luz, y al que también llegas cómodamente siguiendo el trazado del tranvía.

Las novedades de este año

La temporada navideña 25/26 ha traído consigo algunas novedades con respecto a otros años. El espectáculo luminoso del Parque Grande ‘Boreal’ es una de ellas, pero no se queda atrás el recorrido actualizado de la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero.

Ángeles monumentales que decoran el puente de Piedra y custodian la basílica del Pilar desde el Ebro. / Pablo Ibáñez

También para disfrutar de ella, el tranvía nos acerca a distintos puntos del recorrido. Los Reyes Magos de Oriente volverán a iniciar su desfile en el CEIP Joaquín Costa, pero la cabalgata no seguirá su ruta por el paseo María Agustín como es costumbre, sino que subirá hacia el Caixaforum por Mayandía para incorporarse a la avenida Anselmo Clavé. Sus Majestades, bien acompañados por la Comitiva Real, avanzarán por esta misma vía hasta paseo Teruel, desde donde bajarán a la Puerta del Carmen. Allí seguirán su recorrido por el centro de Zaragoza por César Augusto hasta el Coso, donde girarán para incorporarse a la calle Alfonso y acabar su ruta, como es habitual, en la plaza del Pilar, donde pasearán por el Belén antes de subir al Ayuntamiento de Zaragoza. Y, una vez más, el tranvía será el gran aliado para acercarse a los diferentes tramos de este esperado desfile sin preocupaciones de aparcamiento ni tráfico.

Descubre el mercado navideño en la plaza del Pilar. / Pablo Ibáñez

Un viaje mágico

Al final del día, cuando el frío aprieta y las luces empiezan a apagarse poco a poco, el tranvía sigue cruzando la ciudad en silencio. Por sus ventanillas se reflejan el parque Grande, las avenidas iluminadas y los barrios donde también se celebra la Navidad. Tal vez por eso, en estas fechas subir al tranvía de Zaragoza es algo más que desplazarse: es formar parte de un viaje compartido por una ciudad que, cada diciembre, vuelve a creer un poco más en la magia.