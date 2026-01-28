La Universidad San Jorge refuerza su innovador modelo educativo con el primer Anatomage Tournament celebrado en España

La Universidad San Jorge ha marcado un hito en la innovación educativa en España al celebrar el primer Anatomage Tournament de España, una competición académica internacional que transforma el aprendizaje de la anatomía mediante tecnología de simulación avanzada, gamificación y trabajo en equipo entre estudiantes de Ciencias de la Salud.

Todo ello en línea con los propósitos de la Universidad San Jorge de seguir apostando por una universidad diferente, con nuevos retos y una forma de aprender innovadora y experiencial y con el objetivo de formar profesionales capaces de aplicar el conocimiento, trabajar en entornos tecnológicos avanzados, colaborar de forma interdisciplinar y tomar decisiones en contextos reales y complejos.

Con este reto, la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ ha dado un paso decisivo en innovación docente con la puesta en marcha del Anatomage Tournament, una competición académica de referencia internacional que combina conocimiento anatómico, tecnología de vanguardia y aprendizaje experiencial.

Para ello, la USJ ha celebrado en el campus la primera edición piloto de esta iniciativa en España, un innovador formato de competición académica que pone a prueba los conocimientos de anatomía mediante el uso de la Anatomage Table.

La USJ ha celebrado en el campus la primera edición de la competición académica Anatomage Table. / USJ

Aprendizaje experiencial y competencias transversales en Ciencias de la Salud

En esta primera convocatoria participaron 16 equipos formados por estudiantes de Medicina, Biomedicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad San Jorge, que se enfrentaron en un reto único basado en la identificación de estructuras anatómicas en un entorno virtual interactivo.

Entre los participantes, el estudiante Santiago Serrano destaca el valor de la experiencia compartida: «Me ha parecido muy gratificante poder desarrollar esta actividad con personas de otros grados y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases de anatomía en un ambiente muy enriquecedor». Una opinión que comparte la alumna Clara Vicente que asegura que esta propuesta le ha permitido demostrar todo lo aprendido durante la carrera.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, Laura Zaurín, destaca que esta competición permite no solo demostrar conocimientos, sino “desarrollar competencias trasversales como la creatividad, el liderazgo o el trabajo en equipo”.

Anatomía virtual y gamificación: así funciona el Anatomage Tournament

El torneo, ampliamente consolidado en Estados Unidos bajo el nombre de National Anatomage Tournament, es una competencia por equipos que en esta edición 2025 reunió a más de 8.000 participantes para poner a prueba sus conocimientos de anatomía mediante el uso de esta avanzada herramienta de simulación. La dinámica se estructura en rondas eliminatorias, desde fases preliminares hasta la gran final.

Más allá de la competición, el evento destaca por su enfoque gamificado, que fomenta el trabajo en equipo, la agilidad mental y la toma de decisiones bajo presión, así como por la organización de talleres interactivos impartidos por profesionales del ámbito educativo y sanitario.

La previsión es que, a partir de próximos cursos la Universidad San Jorge pueda consolidarse como sede de referencia a nivel nacional, reforzando su papel pionero en la implantación de esta innovadora competición en España.