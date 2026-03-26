El Colegio de Gestores Administrativos da la bienvenida a sus nuevos colegiados

El Colegio de Gestores Administrativos ha celebrado su tradicional acto de bienvenida a la promoción anual de nuevos colegiados y de diplomados en el Máster Universitario en Gestión Administrativa (MUGA) que se imparte en la Universidad de Zaragoza. El acto se ha celebrado en la sede colegial y ha contado con una amplia asistencia del colectivo, así como representantes de la Universidad de Zaragoza como el vicedecano de la Facultad de Derecho, Alberto Lafuente Torralba.

Una nueva promoción Esta nueva promoción está compuesta por Nerea Casas Crespo, José Miguel Burillo Julián, Mónica Jiménez Nestares, José Carlos León Aguinaga, Adriana Avellanas Marina, Ángela Bermúdez Jorge, Silvia Capellán Trejo, Eliana Castro Filigrana, Álvaro Ezpeleta Esteban, Óscar Fano Calvo, Isel Guirola Rodríguez, Laura Lombarte Ramón, Oumaima Maaya Sahibi, María Laura Mendoça Sarmento, Néstor Tierno Ríos, Hanna Trotska Yeremenko y Karen Zapata Angulo.

La apuesta por la formación y la innovación

El evento se ha abierto con el discurso de la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, María Teresa Gómez Latorre, quién -además de dar la bienvenida hacia los nuevos miembros del colegio- ha realizado algunas reflexiones enfocadas hacia el momento que viene la profesión en general y la institución en particular. “Desde el colegio apostamos por el desarrollo de las herramientas que los gestores administrativos necesitamos para ejercitar nuestra labor de forma eficaz, rápida y segura. Y, por supuesto, también seguimos poniendo nuestro foco y esfuerzo en un programa formativo sólido que nos permita seguir creciendo y adaptándonos al ritmo frenético de cambios que se producen en nuestra sociedad”.

Reflexión sobre el presente de la profesión

El siguiente punto del programa ha sido la celebración de una mesa redonda con el objeto de profundizar sobre cuestiones tales como las particulares y bondades del día a día en el ejercicio de la profesión de gestor administrativo, cómo es el paso de ser estudiante del MUGA a colegiarse y ejercer como gestor administrativo, cómo fueron las anteriores transiciones tecnológicas y la profesión se adaptó a ellas, o que está ocurriendo con el emprendimiento de negocios como las gestorías administrativas a día de hoy.

Moderado por la presidenta de la institución, en el debate han participado los gestores administrativos eméritos Esteban Santolaria y Alfredo Lezaun; el gestor administrativo y miembro de la Junta de Gobierno, Viriato Monterde Aznar; y la gestora administrativa y diplomada en el MUGA, Alicia Fernández. Todos ellos han coincidido en señalar el compañerismo y la formación como las dos piedras angulares de la vida colegial.

Jura y entrega de diplomas

El último punto de la jornada ha sido la jura de los nuevos colegiados, con la intervención del secretario de la Junta de Gobierno, Iván Pineda; así como la entrega de diplomas del Máster Universitario en Gestión Administrativa (MUGA) que se imparte en la Universidad de Zaragoza.

Amplia representación institucional y colegial

Entre los asistentes al acto, además de la mencionada presencia del vicedecano de la Facultad de Derecho y los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, ha destacado un nutrido grupo de colegiados eméritos entre los que se encontraban Alberto Arenaz, Alfredo Lezaun, José Luño, Alejandro Peligero, Eduardo Rodríguez, Esteban Santolaria, Luis Villalba o Adolfo Zarza.