El Plan Ñ de la DO Cariñena arrasa en Zaragoza: llega la revolución ligera y contemporánea del vino aragonés

Los proyectos que perduran son las que saben evolucionar. Bajo esa premisa la Denominación de Origen Cariñena lanza su rompedor Plan Ñ, una nueva línea de promoción con la que quiere impulsar nuevos momentos de consumo y conectar con las nuevas generaciones.

Y la primera propuesta del Plan Ñ es fruto de la colaboración entre la DO Cariñena y Borja Insa, uno de los grandes nombres de la coctelería actual, que ha creado cuatro spritz para disfrutar de una forma totalmente diferente a la habitual de la gama de vinos Garnacha Nueva de Cariñena. Una propuesta que presentó hace unos días en el exclusivo restaurante Roto de Zaragoza.

Más allá de la mesa: una nueva forma de consumir vino

La nueva gama Garnacha Nueva no es solo una colección de vinos. Con ella, la DO Cariñena apuesta por un consumo más flexible, urbano y social, en el que el vino ya no está solo en una mesa y se integra en momentos informales y contemporáneos.

Con una graduación alcohólica más baja (11%) y un perfil joven, ligero y refrescante, estos vinos buscan conectar con nuevas generaciones sin renunciar a la identidad del territorio. La iniciativa abre la puerta a que el vino deje de estar exclusivamente ligado a la gastronomía tradicional y pase a formar parte de experiencias más dinámicas, como la coctelería o tomar algo en una terraza. Siendo esta la base de una estrategia, Plan Ñ, que busca salir de lo establecido, dejar atrás lo convencional y descubrir nuevas formas de disfrutar.

La directora de Comunicación y Marketing de la DO Cariñena, Sonia Pérez, resume el Plan Ñ como la respuesta a un cambio profundo en la relación del consumidor con el vino porque "hay generaciones para las que el vino aún no ha encontrado su momento. Por eso buscamos nuevos productos y nuevos contextos, para que el vino tenga un lugar no solo en la mesa, sino también en momentos como el tardeo o el aperitivo”.

"Porque cuando el plan A y el plan B fallan, el Plan Ñ invita a relacionarse con el vino de una forma diferente, pero sin perder la esencia de Cariñena, y explorando nuevos formatos y experiencias", apunta Pérez.

La DO Cariñena apuesta por un consumo más flexible, urbano y social, en el que el vino se integra en momentos informales y contemporáneos. / JOSEMA MOLINA

Una gama que crece y evoluciona

Lanzada el pasado año, Garnacha Nueva de Cariñena debutó con tres referencias que ahora se amplían a cuatro en 2026. Cada vino representa la interpretación única de distintas bodegas de la denominación, bajo un concepto común, reunir frescura, ligereza y accesibilidad.

La colección comparte una identidad visual atractiva y moderna, con una etiqueta común que cada bodega personaliza mediante colores y palabras que definen su carácter.

El puente entre el vino y la coctelería

Uno de los pilares de este Plan Ñ es la colaboración con Borja Insa, zaragozano y referente internacional en coctelería, que ha creado cuatro spritzs con las variedades de Nueva Garnacha. Apple, Berry, Peach y Lychee son sus propuestas para disfrutar de estos vinos de una forma diferente y novedosa.

Considerado uno de los diez mejores bartenders del mundo, Insa lidera una visión innovadora en la que el vino —y especialmente la garnacha— se convierte en protagonista dentro de los combinados contemporáneos.

Fundador de Moonlight Experimental Bar, su propuesta combina técnicas como fermentaciones y destilaciones con ingredientes locales y una fuerte inspiración cultural aragonesa. Su enfoque encaja con la filosofía de Garnacha Nueva, ya que interpreta lo tradicional desde una mirada creativa y actual.

Insa destaca la "frescura" de los vinos de Cariñena, porque al "ser más bajos en alcohol son mucho más ligeros". Ha conseguido potenciar "esa parte cítrica y frutal, pero sin la pesadez de la barrica o su intensidad de los taninos". Si tuviera que definir los cócteles con una palabra lo tiene claro, "sería Aragón", porque en ellos ha intentado reflejar la personalidad de esta tierra y la calidad de sus productos.

Borja Insa, zaragozano y referente internacional en coctelería. / JOSEMA MOLINA

Zaragoza, escenario de nuevas experiencias

La propuesta de Garnacha Nueva también tendrá presencia en distintos bares y espacios de Zaragoza, donde a partir del 15 de mayo las propuestas de cócteles de Borja Insa se podrán disfrutar en establecimientos de la plaza de Los Sitios de Zaragoza como Gonzo, Ginger, Garbo, Bunkerbar, Basho, Frida o Bloody.

Los cuatro Cariñena Spritz

Cariñena Spritz Apple con vino 'Cierzo' de Bodegas San Valero / Maaszoom

Cariñena Spritz Apple con vino 'Cierzo' de Bodegas San Valero

El concepto de “sabor frío” busca transmitir esa sensación refrescante en boca que invita a repetir. El sauco, vinculado a los paisajes del territorio, aporta identidad y conexión con el entorno natural.

Cariñena Spritz Lychee con vino 'Momento Clave' de Bodegas Paniza / Maaszoom

Cariñena Spritz Lychee con vino 'Momento Clave' de Bodegas Paniza

Una propuesta más exótica y afrutada que explora nuevos registros aromáticos. Evoca notas propias de variedades blancas como la Gewürztraminer o la Moscatel, demostrando la versatilidad de la Garnacha y su capacidad para romper barreras tradicionales entre vinos tintos y blancos.

Cariñena Spritz Berry con vino 'El Capricho' de Bodegas Ignacio Marín / Maaszoom

Cariñena Spritz Berry con vino 'El Capricho' de Bodegas Ignacio Marín

Cóctel fresco y vibrante que combina la intensidad frutal de la mora con la acidez y frescura del pomelo. El resultado es una mezcla equilibrada, luminosa y muy expresiva, en la que la Garnacha encuentra un nuevo lenguaje dentro de la coctelería

Cariñena Spritz Peach con vino 'Hoy' de Grandes Vinos / Maaszoom

Cariñena Spritz Peach con vino 'Hoy' de Grandes Vinos

Inspirado en uno de los sabores más tradicionales del territorio, este cóctel reinterpreta el clásico postre de melocotón al vino. Una propuesta que conecta con la memoria colectiva y evoca hogar, sobremesa y tradición, trasladados a un formato fresco y actual.

Cariñena, la tradición que mira al futuro

La Denominación de Origen Protegida Cariñena, fundada en 1932, es una de las más antiguas de España y la más veterana de Aragón. Ubicada en el valle medio del Ebro, cuenta con más de dos mil años de tradición vitivinícola.

Sus suelos pedregosos, la influencia del cierzo y la amplitud térmica han definido un paisaje exigente que ha dado lugar a vinos con personalidad propia. Hoy, esa herencia se proyecta hacia el futuro con iniciativas como Garnacha Nueva, que demuestran que tradición e innovación pueden ir de la mano.