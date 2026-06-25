Abierta la inscripción para USJ Diversa: un programa pionero de inclusión sociolaboral para jóvenes con discapacidad

La Universidad San Jorge (USJ) pondrá en marcha el próximo mes de septiembre la segunda edición de USJ Diversa, el Programa Universitario para la Inclusión Sociolaboral dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista. Tras el éxito de su primera promoción, la USJ abre el periodo de inscripción para una iniciativa pionera en Aragón que busca mejorar la autonomía personal, desarrollar competencias sociolaborales y favorecer la inserción laboral de este colectivo.

La USJ es una de las universidades españolas beneficiarias del programa UniDiversidad, una iniciativa cofinanciada por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), cuyo objetivo es combatir el desempleo juvenil entre las personas con discapacidad. Actualmente, solo el 23,4 % de las personas con discapacidad intelectual forman parte de la población activa, una realidad que proyectos como USJ Diversa pretenden transformar a través de la educación superior inclusiva.

El programa cuenta con la colaboración de Fundación ATADES, Plena Inclusión y Fundación Down Huesca y ofrece una formación integral basada en metodologías activas e innovadoras que garantizan un aprendizaje significativo y adaptado a las necesidades de cada estudiante. A lo largo del curso, los alumnos participan en materias funcionales, humanísticas y profesionales, desarrollan competencias digitales y comparten actividades y proyectos con estudiantes de diferentes grados universitarios.

Además, la propuesta formativa fomenta la participación en la vida universitaria y el desarrollo de la autonomía personal mediante actividades inclusivas dentro del campus.

Graduación de la primera Promoción de USJ Diversa de la Universidad de San Jorge. / USJ

Formación universitaria con impacto real

USJ Diversa consta de 36 créditos e incluye 220 horas de formación presencial, de las que 150 corresponden a sesiones docentes y 70 a actividades inclusivas compartidas con alumnado universitario. A ello se suman 200 horas de prácticas curriculares en empresas y entidades colaboradoras, una experiencia clave para facilitar la transición al mercado laboral.

La coordinadora del programa, Carlota López, destaca que la experiencia vivida durante la primera edición ha supuesto "un proceso de aprendizaje bidireccional que ha enriquecido a toda la comunidad universitaria".

Por su parte, Arantzazu Martínez, codirectora de USJ Diversa, recuerda el recorrido realizado por el alumnado durante este primer año y destaca la ilusión y las ganas de aprender con las que llegaron al campus. Asimismo, señala que tanto el equipo docente como los responsables del programa iniciaron esta experiencia con interrogantes e inquietudes, pero que los propios estudiantes y sus familias les han enseñado nuevas formas de entender la inclusión y el aprendizaje, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas y referentes de este camino compartido.

Taller con B Vocal USJ Diversa de la Universidad de San Jorge. / USJ

Una primera promoción que deja huella

La clausura de la primera edición de USJ Diversa que tuvo lugar el pasado mes de mayo puso de manifiesto el impacto académico, personal y social del programa. Durante el acto, los estudiantes compartieron experiencias, aprendizajes y proyectos desarrollados a lo largo del curso, evidenciando el valor de una educación verdaderamente inclusiva.

Uno de los momentos más destacados fue la charla inspiracional de Carlos David Romero, antiguo alumno del Programa Universitario en Competencias Sociolaborales de la Universidad Camilo José Cela y actual auxiliar de información en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bajo el título El iceberg de la marca personal, animó a los estudiantes a potenciar su identidad digital y a visibilizar su talento.

"El 10 % es lo que se ve; el 90 %, lo que realmente somos", señaló Romero al reflexionar sobre la importancia de los valores, las actitudes y la personalidad en el desarrollo profesional.

La jornada también incluyó una mesa redonda sobre inclusión universitaria y empleo en la que se abordó la necesidad de generar espacios donde las personas con discapacidad no solo estén presentes, sino que se sientan parte activa de la comunidad.

Durante este evento, la delegada de Fundación ONCE en Aragón, Raquel Pérez, puso en valor el papel de las familias y la importancia de los apoyos adecuados para que cada persona pueda desarrollar su potencial.

"Todas las personas tenemos talento y, si recibimos los apoyos necesarios, podemos alcanzarlo", afirmó, destacando que iniciativas como USJ Diversa demuestran que la formación abre puertas reales al empleo.

En la misma línea, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, subrayó el compromiso institucional con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

"En la Universidad San Jorge creemos firmemente que la diversidad es una fortaleza que enriquece a toda la comunidad. USJ Diversa es la expresión más clara de este compromiso: educar, acompañar, generar oportunidades y crear espacios inclusivos para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial personal, social y profesional", señaló.

El testimonio del alumnado fue otro de los grandes protagonistas de la clausura. Marta Macías, estudiante de la primera promoción, resumió el espíritu del programa con una frase: "La Universidad San Jorge ya es mi familia. No tenemos discapacidad, tenemos capacidad para seguir aprendiendo".

Graduados de la Primera Promoción de USJ Diversa. / USJ

Inscripciones abiertas para septiembre

Con la vista puesta en el próximo curso académico, la Universidad San Jorge abre ahora una nueva oportunidad para jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista que deseen continuar formándose en un entorno universitario inclusivo, desarrollar competencias para su vida personal y profesional y acercarse al mercado laboral a través de experiencias reales.

La segunda edición de USJ Diversa comenzará en septiembre y consolida una iniciativa que ya se ha convertido en un referente de inclusión educativa y sociolaboral en Aragón.

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