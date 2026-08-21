Calatorao se abre a nuevas expectativas

No es muy agradable para un alcalde abrir unas fiestas patronales tras un trágico suceso que se ha saldado con dos muertos y se ha llevado por delante una empresa local. «Es muy duro, – afirma David Felipe, alcalde de Calatorao–, es un hecho que te descoloca y obliga a vivir con una responsabilidad por encima de lo habitual. Desde el ayuntamiento queremos expresar nuestro dolor y solidaridad con las familias de los fallecidos y del empresario afectado. Entiendo que a los vecinos les va cambiar la percepción de estas fiestas, deseo que reine el respeto y la cordialidad e invito a todos a participar en los actos que con gran trabajo ha preparado la comisión».

Pero, más allá de las fiestas, el Ayuntamiento de Calatorao continua trabajando para el desarrollo de la localidad. En el horizonte, proyectos de gran repercusión como el proyecto Rhodes. Hace menos de un mes que el Inaga decidió no someter dicho proyecto relativo al campus de datos que promueve Blakstone, a evaluación ambiental. Para David Felipe es «un paso más». Desde la presentación del proyecto en noviembre de 2025, una parte importante de la gestión municipal se relaciona con el proyecto. «Cuando se apruebe definitivamente, nos va a exigir una labor importante de coordinación de todo lo relacionado con el mismo, y su dimensión y complejidad nos va a requerir estar muy atentos», asegura.

Será por el proyecto Rhodes o por la situación estratégica de Calatorao, pero lo cierto es que nuevos proyectos siguen llamando a la puerta del ayuntamiento. «Ya hace tiempo que hay empresas que quieren posicionarse en nuestro termino municipal, no siempre cuajan, pero lo cierto es que del sector de las energías renovables hay proyectos en fases previas. Liberado ya el contrato que teníamos en las naves municipales con los anteriores inquilinos, aprobamos la semana pasada su licitación para atender a ofertas que han surgido y conseguir una rentabilidad económica y puestos de trabajo. También vamos a seguir escuchando propuestas del sector inmobiliario, algo se está moviendo y vendría muy bien a nuestro pueblo», detalla el primer edil.

Por otro lado, Calatorao lleva mucho tiempo apostando por la construcción de una residencia. Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón recientemente ha llegado un revés. «La construcción de una residencia es una competencia impropia, por lo que el Gobierno de Aragón la debe autorizar», afirma David Felipe. «Presentamos el proyecto y no nos autorizan el endeudamiento que solicitamos. Esto nos obliga a realizar su construcción por módulos lo que conlleva un proceso más largo de construcción. Ahora estamos preparando la documentación y lo presentaremos de nuevo», añade.

El presupuesto aprobado por el ayuntamiento para 2026 llega a los 4,7 millones de euros. «Somos muy conscientes del rigor presupuestario al que estamos sometidos, pero eso no nos impide mantener nuestras cuentas limpias, sin deuda y llegar a los 5 millones de remanentes de tesorería. Por ello podemos afrontar inversiones importantes», precisa el alcalde, que enumera los próximos proyectos a ejecutar: «Vamos a licitar ya el punto limpio, estamos interviniendo en la fachada del castillo y una sala interior, vamos a seguir con la renovación de aceras en la calle Ronda, la transformación total de la plaza del Horno, uniremos con un paseo un tramo urbano entre dos vías principales».

Además, también se está actuando en el Castillo de los Priores, que figura en el escudo de la localidad y es la base que le da el nombre; es propiedad municipal desde los años noventa del siglo pasado. En estos momentos dentro del plan de restauración de bienes inmuebles de la DPZ se está restaurando la fachada principal y una nave del interior. «Contamos con una subvención de 60.000 euros sobre un proyecto de 100.000 euros pero vamos a seguir, hemos solicitado al Ministerio de Cultura y Agenda Urbana que nos incluyan en el programa del 2% cultural. Sobre un presupuesto de 2.371.901, 83€ solicitamos una subvención del 75%», explica el alcalde.

E la recta final de su tercera legislatura, David Felipe señala que han sido años de intenso trabajo. «el día a día, nos hace perder la perspectiva de lo que hacemos. En esta legislatura el proyecto Rhodes y la apuesta por la residencia, nos ha condicionado bastante. Ambos casos tienen una gran complejidad administrativa, pero ahí hemos estado y seguiremos para que salgan adelante. Eso no ha impedido que la gestión diaria de atención a los vecinos se cumpliera. Estamos sacando adelante casi todos los proyectos que nos planteamos al inicio de la legislatura, todos hemos hecho un gran esfuerzo, pero las necesidades crecen y necesitamos más personal, lo tenemos en estudio, pero de momento ya hemos hecho una convocatoria para ampliar un trabajador en la brigada municipal», concluye.