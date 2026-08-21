Calatorao crece desde sus asociaciones

El pasado 13 de agosto se presentó en Calatorao la asociación Calatorao Fútbol Sala. Se une al grupo que vertebra la sociedad de Calatorao y que dinamiza el calendario anual con sus actividades. El alcalde calatorense, David Felipe, se muestra muy orgulloso de la participación de los vecinos en la vida del pueblo «ellos son protagonista de lo que les gusta y el verdadero valor es que lo ponen al servicio de todos para que podamos disfrutar de sus actividades. Desde el ayuntamiento les dedicamos una atención especial, convocamos subvenciones a las que se presentan y colaboramos con ellas siempre que nos necesitan. En la medida de que están volcándose con su pueblo, sus actividades se convierten en patrimonio de todos y queremos estar con ellos y darles el impulso y apoyo que se merecen».

De las treinta y tres asociaciones registradas en Calatorao, quince tienen más de treinta años: la Cofradía Minerva Sangre de Cristo, la Asociación de Mujeres Andaban, Asociación de Conductores San Cristóbal, la asociación de la tercera edad, la AMPA Don Fausto, Asociación Musical Mariano Gracia Escario, Iniciativa Cultural Barbacana, Rondalla Aires del Jalón, Xorrondar, Club de Barra y Bola, Sociedad de Pesca, Amigos de la petanca, Club ciclista y CD Calatorao. Destaca por encima de todas el Casino Agrícola e Industrial que en 2027 cumplirá 120 años.

Cuatro de ellas son musicales, cuatro culturales, once deportivas y ocho sociales. Apenas seis de las registradas tienen poca actividad, pero el resto, con menos años en acción, desarrollan proyectos de impacto social o relacionados con su propia actividad. Ocurre así con Calasenda, la taurina Plata y Oro, los Trepadores del Calatorum, el CD Off Road, el Club de Pádel, Calatorao Fútbol Base, Frontón, la Asociación Cachirulo Cristo de Calatorao, Alternativa Cultural Valdejalón, Asociación Juvenil Calatorao, Fonoval (fotógrafos de la naturaleza), la Peña Zaragocista y la Asociación Ecuestre Villa de Calatorao.

El hecho de que todas estas asociaciones se hayan conservado a lo largo de tantos años, tiene una explicación para el alcalde de Calatorao: «Cuando se aprobó la Constitución en 1978, en España muchas cosas estaban por hacer y los vecinos de Calatorao se debieron hacer la reflexión que John Fitzgerald Kennedy, pronunció en su discurso de investidura: ‘no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué pueden hacer ustedes por su país’. Los vecinos de Calatorao se pusieron a ello y así debe seguir siendo, porque si no, no se podría entender que un pueblo como el nuestro tenga tantas asociaciones de todo tipo y vayan surgiendo nuevas cada año».

Los vecinos de Calatorao a lo largo del tiempo han ido creando grupos de acción cultural y musical que también inciden en la vida de la localidad. Desde la Biblioteca Municipal, el Club de Lectores dinamiza con sus presentaciones de libros y actividades complementarias; la charanga Talagüelas es una referencia en su medio y otros grupos musicales han dejado su huella en los circuitos del rock and roll como Tres JB y un cortao, Red Demod & Carrilanos o The Barber’s Son Band.

«Resulta muy gratificante -afirma David Felipe- que cuando sales de Calatorao te feliciten por la gran presencia de nuestras asociaciones y el trabajo que realizan».