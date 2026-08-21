San Bartolomé se celebra en la calle a golpe de música, cultura y tradición

Calatorao inicia hoy sus fiestas patronales una vez que los actos preliminares programados para los días 19 y 20 fueron suspendidos por el Ayuntamiento que decretó dos días de luto oficial por el fallecimiento del bombero de la DPZ Juan Luis Alonso Lete y el trabajador Erno Schenaider, de la empresa Talleres Salanova, que se incendió el pasado 18 de agosto.

Ayer, a las siete de la tarde, se guardó un minuto de silencio en las puertas del ayuntamiento en «señal de duelo y respeto», según el bando del ayuntamiento. Las exposiciones estarán visitables el resto de días de las fiestas y la puesta del Pañuelico a los niños y niñas nacidos desde las fiestas pasadas, se celebrará hoy, como acto previo al chupinazo. La ronda jotera a las Reinas y Reyes de las fiestas por parte de la Rondalla Aires de Jalón y la Escuela Municipal de Jota, se traslada al día 5 de septiembre y la entrega del Calatorense del Año a la Cofradía Minerva Sangre de Cristo se realizará el día 11 de septiembre, en un acto previo a las fiestas del Santo Cristo.

Para la concejala de Festejos, Ana Polo, «ha sido un mazazo muy grande, nos hemos quedado todos muy consternados y solo podemos expresar nuestro apoyo a las familias de los fallecidos y de la empresa que han sufrido esta desgracia. Nuestras fiestas ya no serán lo mismo, pido a los vecinos que, dentro de esta dificultad, se conviertan en un momento de encuentro, alegría y de participación activa para conseguir unas fiestas mejores, que todos nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo y que sepamos divertirnos con responsabilidad».

El chupinazo anunciador del inicio de las fiestas se lanzará a las doce de esta mañana y la comparsa de cabezudos con la charanga Talagüelas y las peñas de Calatorao llenarán las calles de color y alegría. El concierto del Casino y el primer encierro, llevan hasta la presentación al pueblo de las Reinas y Reyes en el ayuntamiento y al esperado pregón que corresponde a la Cofradía Minerva Sangre de Cristo, elegida también como Calatorense del año. El día se cierra con el primer concierto musical realizado por Cocktail Tributo y los Dj locales Luis redondo y Darío DL.

La plaza de Zaragoza va a ser el escenario permanente. Tres sesiones de tardeo con Isma Nordic, DJ Lagarto y Lourdes Arnal van a calentar el ambiente una vez terminen los espectáculos taurinos de la tarde que el programa destaca con un Encuentro de tauromaquias populares, el I Concurso de recorte libre Villa de Calatorao con la participación de doce recortadores y el Memorial Fermin Lahuerta con un especial de obstáculos. La comisión taurina ha completado estos espectáculos con encierros y rondas e incluso con un concurso infantil de recortadores de carretones.

La noche mira a los jóvenes, y en el mismo escenario de los tardeos, la noche del sábado se celebrará el X Calatorao Xummer Fest, una fiesta muy esperada que contará con las actuaciones de Its Feli, Villalobos, Javi Guzmá y DJ Son. El espectáculo añade a la música, bailarines, animación y regalos. El resto de las noches seguirá la fiesta el DJ local Iker Cruces y Wakanda con su espectáculo Clandestino.

El Casino Agrícola e Industrial, que en 2027 cumplirá 120 años, mantiene su tradición de café-concierto con cuatro actuaciones y una sesión de baile la noche del día 22.

San Bartolomé, entre frutas y flores

El día 24, el patrón de Calatorao, recorrerá las calles a hombros de los agricultores y adornado con las mejores frutas de sus campos: melocotones, peras, manzanas, nectarinas, paraguayos y flores y albahaca. En el recorrido irán sonando las notas musicales de la Banda de Música Mariano Gracia Escario y la celebración litúrgica será acompañada por la Rondalla Aires del Jalón y la Escuela Municipal de Jota.

El cierre de la fiestas que se produce este año el día 25, es un momento de encuentro de los vecinos, con almuerzos en torno al último encierro de las fiestas, el popular concurso de ranchos que llega a concentrar más de quinientas personas, alrededor de esa comida típica de la localidad, espectáculos infantiles de distintos tipos, el espectáculo Antología Española de la compañía Baluarte Aragonés y la gran traca final con fuegos artificiales, que será amenizada por la charanga local Talagüelas.

La cofradía en plena procesión de Semana Santa. / Edulan Photography