Cinco segundos sin mirar: los despistes habituales que pueden acabar en un susto cuando te mueves por Zaragoza

Vivimos desplazándonos mientras hacemos otras cosas y no nos damos cuenta. Contestamos un mensaje mientras andamos, cambiamos una canción mientras vamos en patinete, buscamos una dirección en el móvil mientras vamos al volante… y durante unos segundos dejamos de atender a lo que ocurre a nuestro alrededor. Son gestos cotidianos, casi automáticos, de apenas unos segundos, que repetimos muchas veces sin pensar demasiado en ellos.

Y cinco segundos pueden ser muchos.

El problema aparece cuando esos pocos segundos de distracción coinciden con un cruce, la llegada de un vehículo, el paso de una bicicleta o la proximidad del tranvía. Moverse por una ciudad exige atención. No solo cuando conducimos. También cuando caminamos, circulamos en bicicleta o utilizamos un patinete.

Las calles de Zaragoza son un espacio compartido en el que cada día coinciden miles de desplazamientos y diferentes formas de movilidad. Y buena parte de la seguridad depende de algo tan sencillo como mirar lo que tenemos delante.

Moverse por una ciudad como Zaragoza exige atención. / Miguel Angel Gracia / EPA

El móvil puede esperar

Cruzar mientras escribimos un mensaje o consultamos una red social es una escena cada vez más habitual. Caminamos de manera casi automática y confiamos en que el semáforo continúe en verde, que ningún vehículo aparezca de improviso o que el tranvía todavía esté lejos.

Pero la calle cambia en segundos.

Antes de cruzar un paso de peatones, conviene levantar la vista, comprobar el tráfico y asegurarse de que podemos hacerlo con seguridad. Una acción que apenas requiere unos instantes.

Cruzar mientras escribimos un mensaje o consultamos una red social es una escena cada vez más habitual. / Miguel Angel Gracia

La música puede esperar

Escuchar música o un pódcast mientras caminamos forma parte de nuestra rutina, pero el problema aparece cuando dejamos de prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor.

No se trata de renunciar al teléfono ni a los auriculares. Al acercarnos a un cruce, a un paso de peatones o a las vías del tranvía, es el momento de volver a conectar con la ciudad, levantar la vista, observar el entorno y comprobar que podemos continuar con seguridad.

Escuchar música mientras andamos por la ciudad puede distraernos a la hora de cruzar un semáforo. / Miguel Angel Gracia

El tranvía forma parte de la ciudad

La presencia del tranvía forma parte del paisaje cotidiano de Zaragoza y, precisamente por eso, puede producirse un exceso de confianza.

Atravesar las vías por lugares inadecuados, cruzar sin comprobar si se aproxima un convoy o hacerlo mientras estamos pendientes del teléfono o de la música son comportamientos evitables.

La mejor decisión es también la más sencilla: utilizar los puntos habilitados, respetar la señalización y mirar antes de cruzar.

Porque conocer perfectamente una calle o recorrer todos los días el mismo trayecto no significa que podamos bajar la guardia.

Atravesar las vías por lugares inadecuados o cruzar sin comprobar si se aproxima un convoy son comportamientos evitables. / Miguel Angel Gracia

Las distracciones también viajan en coche

Cuando conducimos, unos segundos de falta de atención pueden significar recorrer varios metros sin estar realmente pendientes de la vía.

Consultar un mensaje, manipular el navegador, buscar una canción o centrar la atención en cualquier elemento ajeno a la conducción nos obliga a apartar la vista o la concentración de lo verdaderamente importante.

Por eso, muchas decisiones pueden tomarse antes de arrancar: configurar la ruta, elegir la música o dejar el teléfono fuera de la mano.

Manipular el navegador o buscar una emisora en la radio desvía de la atención del conductor de los verdaderamente importante. / Magnific

Caminar también implica prestar atención

La convivencia vial no distingue únicamente entre conductores y peatones. Todos podemos generar situaciones de riesgo y todos podemos contribuir a evitarlas.

Un peatón que cruza por un lugar inesperado puede obligar a reaccionar rápidamente a quien conduce. Quien atraviesa entre coches estacionados puede resultar difícil de ver. Y quien decide cruzar cuando el semáforo está cambiando puede encontrarse con otros usuarios de la vía que ya han iniciado su marcha.

Por eso, cuando vas andando también debes prestar atención.

Un peatón que cruza por un lugar inesperado puede obligar a reaccionar rápidamente a quien conduce. / Miguel Angel Gracia

Actúa con atención, con cuidado y con empatía

Frente a todo ello debemos tomarnos unos segundos antes de actuar. Esperar detrás de la franja de seguridad en una parada, respetar los semáforos o evitar distraerse con el móvil son acciones sencillas que ayudan a prevenir situaciones de riesgo.

Son pequeños hábitos que apenas modifican nuestro trayecto, pero pueden cambiar completamente la forma en la que compartimos la ciudad.

Y es precisamente en estos pequeños gestos en los que pone el foco la campaña ‘Convivencia Vial’ del Ayuntamiento de Zaragoza enfrentando dos formas de comportarnos: actuar sin atención o hacerlo con atención; sin cuidado o con cuidado; sin empatía o con empatía.

La diferencia entre ambas puede estar en apenas unos segundos. Segundos para levantar la vista. Segundos para mirar a ambos lados. Segundos para quitarnos los auriculares….

En 2025 se registraron 2.998 siniestros de tráfico en Zaragoza, según recoge la memoria de actividad de la Policía Local. Un dato que pone de manifiesto la importancia de seguir trabajando en la prevención y la concienciación ciudadana para reducir los accidentes y mejorar la convivencia.

Porque muchas veces mejorar la convivencia vial no requiere hacer algo extraordinario. Convivir en la vía pública no consiste únicamente en conocer y cumplir las normas. También significa mirar alrededor, entender que no estamos solos y tener en cuenta a quien camina, pedalea, conduce o espera a nuestro lado.

En una ciudad que compartimos entre todos, a veces cinco segundos de atención son suficientes para marcar la diferencia.