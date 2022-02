Sin cambios en el corto plazo. Con la intención de aprovechar los 20 días sin competición para que el equipo mejore y no tenga los preocupantes altibajos que ha mostrado hasta ahora aunque dispuesto a tomar soluciones si el equipo no mejora. Así llega Toni Muedra a la dirección deportiva del Casademont Zaragoza, con ganas de trabajar y de ayudar a mejorar de manera inmediata, sin pensar mucho más allá. "No voy a entrar como un elefante en una cacharrería", ha dicho Muedra para señalar que no va a tocar ni cuerpo técnico ni plantilla de manera inmediata: "Si la cosa no funciona habrá que encontrar soluciones pero a corto plazo hay que tirar con lo que hay".

"No estamos en eso", ha contestado sobre la búsqueda de un nuevo entrenador. "En deporte hoy digo esto y dentro de un mes puede ser otra cosa, pero mi objetivo es que con lo que tenemos hay que hacer un buen trabajo", ha explicado. El mensaje de Muedra a la plantilla ha sido claro: "Lo que quiero transmitirles es que cada partido es importante y que, para lo bueno y para lo malo, estamos en disposición de pelear por lo que queramos, está en nuestras manos". Para el nuevo responsable del área deportiva, estas semanas sin Liga han de servir para mejorar el rendimiento del equipo y ver los resultados en los siguientes partidos. "Lo que les he transmitido tanto a Jaume como a la plantilla es que tenemos 20 días para hacer un trabajo de alto nivel. Pensar más allá del Gran Canaria y del Tenerife no tiene sentido", ha explicado, incidiendo en la importancia que tiene para él el trabajo diario. "Lo que quiero de inicio es que el equipo trabaje a un buen nivel cada día. Cada día es importante, cada entrenamiento", ha dicho Muedra, que ha estado acompañado en la sala por Reynaldo Benito y Javier Gastón, aunque él mismo ha sido el encargado de introducirse a los medios. El trabajo con el equipo El director deportivo del Casademont ha explicado que lleva apenas un día y medio en la ciudad, por lo que su análisis solo puede ser de los partidos del equipo pero no del trabajo diario. "En el deporte uno no elige las situaciones ni los momentos y tanto entrenadores como jugadores han de estar preparados para que la situación cambie. En un futuro inmediato mi preocupación va a ser hacer consciente al equipo y al entrenador de que tienen que encontrar la estabilidad. El equipo está teniendo muchos altibajos de juego y resultados, lo hemos hablado y son conscientes de ello. Eso está haciendo daño en los resultados pero también en la autoestima y la imagen del equipo", ha dicho, añadiendo que conoce la forma de trabajar de Jaume Ponsarnau así como a varios de los jugadores de la plantilla. Para Muedra lo importante es centrarse en lo inmediato, para el futuro más lejano "hay tiempo". "Pensar en el año que viene cuando queda casi una vuelta de competición no tiene sentido. Hay que intentar combinar ambas cosas. Lo inmediato que es el rendimiento del equipo y tener un plan para el futuro". Para ese mañana Muedra quiere que el Casademont mejore su trabajo de scouting, para lo que le gustaría crear una estructura dentro del club que se dedique a ello. "A medio plazo hay tiempo. En lo que creo es en que, como club, tenemos que ser capaces de hacer un buen trabajo a nivel de scouting. La economía es la que es y a cada euro gastado hay que sacarle rendimiento. Es importante ese trabajo. La cantera es un pilar importante también, para el club y para el aficionado". Eso sí, Muedra ha asegurado que no va a traer a nadie de fuera para ese trabajo, ya que primero quiere conocer bien a todos los trabajadores del área deportiva del club. Sin fichajes Muedra tampoco se plantea hacer ningún fichaje de manera inmediata para cubrir la baja de Stan Okoye, aunque aseguró que "como filosofía general, el club siempre va a estar en el mercado por si hay posibilidades de mejorar. Estamos preparados y abiertos a mejorar, aunque a día de hoy no me lo he planteado". El nuevo director deportivo del Casademont, que se deshizo en elogios hacia su nuevo club por la organización, la cordialidad y el buen trabajo con el equipo femenino, explicó también su etapa en el Bayern de Múnich y a qué ha dedica do el tiempo desde su salida del club bávaro. "La situación del club era inestable, aunque solo tengo buenas palabras. Iniciamos un proyecto de crear un departamento de scouting para control de jugadores tanto para las categorías inferiores como para el primer equipo porque creo en ese trabajo", ha dicho. Después, ha seguido vinculado al baloncesto pero desde un segundo plano. "Una vez salgo de Múnich tomo la decisión de alejarme del día a día de los equipos. He hecho cosas pendientes que tenía con clubs en Europa, en Asia, visitas de trabajo. Y he aprovechado para colaborar con varios equipos que me han pedido ayuda en temas de scouting. He seguido vinculado pero fuera de la dinámica del día a día en un club", ha señalado.