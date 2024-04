La crónica del Estudiantes-Casademont: vivas, que no es poco (74-65)

El peor partido de la temporada en el peor momento de la temporada. El Casademont Zaragoza solo pudo sobrevivir a una de las peores versiones de sí mismo, la que ofreció en la pista de un Estudiantes que le llegó a someter por 23 puntos. Al final el conjunto aragonés tiró de rasmia para dejar la desventaja en nueve puntos (74-65), que serán los que tendrá que remontar el sábado en el Príncipe Felipe si quiere estar en las semifinales. Los 23 puntos de Leo Fiebich mantuvieron el pulso de un equipo irreconocible durante muchos minutos, incapaz de frenar a Whittle (29 puntos) y Mawuli (23), los dos pilares ofensivos del Estudiantes.

El Casademont sufrió mucho ya en la primera parte. No lo pareció de inicio, cuando dos triples seguidos le dieron una primera ventaja (4-8) y la sensación de que la cosa empezaba a rodar. Nada más lejos de la realidad. El Movistar Estudiantes se aplicó a fondo en defensa y al conjunto aragonés le costó mucho encontrar el aro rival. Multiplicó sus pérdidas rebajando notablemente su anotación y, en el otro lado, su muro de contención, una de sus señas de identidad, parecía de plastilina.

Con siete pérdidas solo en el primer cuarto el Casademont cerró los primeros diez minutos con diez de desventaja (25-15) pero ese no fue el peor momento. Este equipo ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera y lograr casi cualquier cosa que se proponga, pero su éxito solo llega desde el trabajo continuo y la humildad, trabajando a pico y pala desde el principio hasta el final. Si no, cualquiera puede superarle como hizo el Estudiantes, con minutos de buen baloncesto y aprovechando bien los errores visitantes para castigarle tanto desde el triple como cerca del aro.

La situación llegó a ser crítica, con 18 puntos de desventaja (39-21, min. 14) y ni los tiempos muertos y los gritos de Cantero parecían lograr la reacción de un equipo irreconocible. El Casademont no era el Casademont. No obstante, ni aún así se rinde el equipo aragonés y eso tampoco cambió en Magariños. Los puntos de Vega y Fiebich parecieron despertar al conjunto aragonés que, poco a poco, fue laminando la distancia para marcharse al descanso con solo cinco puntos de diferencia (43-38) y dejando en su rival la sensación de oportunidad perdida.

Situación crítica

Pero fue solo una sensación porque el tercer cuarto no fue el de la recuperación sino el del hundimiento. Solo siete puntos anotó el Casademont, dos canastas -la segunda en los instantes finales- y tres tiros libres para un parcial de 22-7 y una diferencia total de veinte puntos (65-45) que dejaban la eliminatoria en el alambre. El Casademont no se encontraba en la pista, no era el mismo equipo de siempre, y se encontró en un escenario inédito.

En esas circunstancias, el único objetivo era sobrevivir, salir vivas de Magariños. La diferencia siguió aumentando hasta los 23 (68-45) y se paró ahí porque el Estudiantes falló para que creciera pero entonces apareció Leo Fiebich con cinco puntos seguidos y una gran labor defensiva para dar un último impulso a su equipo. Fue el definitivo para que el Casademont pudiera sobrevivir en la eliminatoria que, visto lo visto, puede considerarse un pequeño triunfo. El Estudiantes se quedó sin puntos y el conjunto aragonés logró ponerse a siete y pudo incluso dejarla en cinco, pero finalmente serán nueve los puntos que tendrá que remontar en Zaragoza. Entonces ya no habrá margen de error.