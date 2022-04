Christian Mekowulu fue el elegido para reforzar el mermado juego interior del Casademont y con esa intención se mostró en su presentación como nuevo jugador de los aragoneses. Con respecto a su llegada a la capital aragonesa, el nigeriano señaló que la llamada que recibió por parte de Toni Muedra le convenció. "Tuvimos una conversación y me comentó que pensaba que yo podía ayudar mucho al equipo y que era un buen sitio para mí", explicó.

El africano resaltó la buena acogida que le han dado sus compañeros. "Me he sentido bien recibido. No solo veo que hay química en la pista sino también la veo en el vestuario", comentó. Una vez aterrizado, y a pesar de no haber jugado un partido desde febrero, Mekowulu dijo sentirse "preparado" para debutar ante el Betis si así lo considera el técnico. "Con los entrenamiento estoy cogiendo poco a poco la forma y creo que estoy listo". El nuevo fichaje reconoció que prefiere jugar de cinco que de cuatro. Prefiero jugar de pívot porque mi altura y rapidez me permiten sacar ventajas. Aunque he jugado alguna vez de ala pívot, estoy más cómodo de cinco", aseguró.

Con respecto a lo que puede aportar al equipo , el nigeriano contestó que "sobre todo tengo que ayudar en defensa, en rebote e intimidación", que cree que es lo que le falta al Casademont. "Con mi energía puedo ayudar a cambiar la intensidad defensiva. Primero debemos cambiar eso y así podremos tener más opciones de ganar los encuentros", dijo, en la misma línea que lo que le demanda Sakota: "Me ha pedido defensa, tener mucha presencia y aprenderme las jugadas".