Anna Cruz: "Vamos a intentar meterles el miedo en el cuerpo"

Anna Cruz, una veterana que ha visto de todo en su extensa carrera baloncestística, confía en las posibilidades del Casademont femenino de darle la vuelta a los 18 puntos de ventaja que se llevó el Cadí La Seu del Príncipe Felipe. "No damos la eliminatoria por perdida. En la ida estuvimos muy espesas y con poca fluidez en ataque. Sabemos que es difícil, que son muchos puntos, pero saldremos a morder desde el principio", aseguró la internacional española. Y precisamente un buen inicio considera que será una de las claves. "Tenemos que empezar entonadas y con más ritmo", advirtió. Aunque Cruz no quiere que su equipo caiga en precipitaciones. "18 puntos se remontan uno a uno. Es más una carrera de fondo que un sprint. No nos debemos cebar, hay que ser firmes", añadió.

La jugadora considera que si están siempre dentro de la eliminatoria, el aspecto psicológico puede tomar gran importancia. "El estado emocional y la confianza influyen. Tenemos que meterles el miedo en el cuerpo y que les tiemble la mano", afirmó Cruz, que, sabiendo de la dificultad del reto, para nada ve imposible dar la campanada este jueves. Ellas son un equipo serio pero tienen sus altibajos. Ya les ganamos de 29. Hemos demostrado que podemos darle la vuelta a situaciones muy adversas", finalizó la jugadora del Casademont.