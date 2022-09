El base mallorquín Pedro Llompart ha anunciado este miércoles su retirada a los 40 años, después de veintidós de profesional, tras quedar desvinculado recientemente de la Fundación Lucentum, equipo del que fue capitán en las últimas temporadas. El exjugador del Casademont Zaragoza ha anunciado su decisión a través de un vídeo en las redes sociales que ha titulado “Gracias baloncesto, ha sido un auténtico placer”, y en el que ha repasado su extensa trayectoria deportiva.

Llompart militó tres temporadas en el CAI Zaragoza en las que dejó una huella indeleble no solo por los éxitos que consiguió el equipo (un tercer puesto de la mano de José Luis Abós), sino también, y sobre todo, por su comportamiento tanto dentro como fuera de la pista. Fue capitán del equipo y siempre demostró su saber estar, elegancia e inteligencia sin restar un ápice de garra e intensidad a la hora de defender a su equipo.

El base aterrizó en Zaragoza en 2012, con una trayectoria ya consolidada en la ACB, y en la capital aragonesa cayó de pie, protagonizando la mejor temporada hasta entonces del equipo aragonés. Con Sam Van Rossom como pareja en la dirección de juego, llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga Endesa junto a otros inolvidables como Pablo Aguilar, Damjan Rudez, Michael Roll, Jon Stefanson, Henk Norel y Joseph Jones. Todos se mantienen en un lugar privilegiado de la memoria de los aficionados.

¡ Gracias baloncesto, ha sido un auténtico placer!🇪🇸🇮🇹 pic.twitter.com/KPxfZa2tyH — Pedro Llompart (@pedroLlompart9) 21 de septiembre de 2022

El alicantino estuvo tres temporadas en el conjunto aragonés, en las que vivió el momento dramático del fallecimiento de José Luis Abós, y puso fin a su etapa cuando el club decidió ejecutar la opción de corte sobre su contrato. Gipuzkoa, Murcia, Valencia y Tenerife fueron sus siguientes pasos antes de tres temporadas en las que brilló en la Liga italiana. Después regresó a España para jugar de nuevo en Alicante y volver a disfrutar del baloncesto con sus hijos.

Llompart, al que le restaba un año de contrato con el Lucentum, forma parte de la historia del baloncesto alicantino, ya que logró un ascenso a la ACB con este club, con el que jugó tres temporadas en la máxima categoría en su primera etapa en la entidad.

En el vídeo, el jugador afirma que va a afrontar un periodo de cambios para el que se ha preparado desde varios años. "He sido muy afortunado porque veintidós años como profesional no es algo habitual”, señala el ex jugador, quien recuerda que su sueño “despegó en Valencia, se afianzó en Alicante, maduró en Zaragoza y se coronó en Reggio Emilia”.

“Hoy miro hacia atrás y no puedo hacer otra cosa que sonreír por todo lo vivido. Gracias por tanto baloncesto, ha sido un auténtico placer”, concluye.