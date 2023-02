Porfirio Fisac se marchó satisfecho de Fuenlabrada tras la victoria del Casademont Zaragoza (71-85) aunque sin lanzar las campanas al vuelo. «Creo que hemos hecho un partido muy serio desde el primer momento. Hemos sido capaces de llevar el ritmo que nos interesaba. A partir del descanso con su zona han intentado esa pelea y esa entrega que Fuenlabrada siempre tiene y hemos sido capaces de leer un poquito lo que estaba sucediendo. Hemos sacado un partido que para nosotros era muy importante de cara al futuro y encima recuperar ese averaje que teníamos en casa», señaló sobre el partido.

El futuro se ve con más optimismo pero sin relajación. «El futuro todavía está ahí. Es verdad que hemos sido capaces de ganar a un equipo los dos partidos y a otro el averaje que es como si tuvieras los dos y esto nos hace mirar con optimismo y ver que el futuro es positivo pero nunca relajante. Si nos relajamos o bajamos un poco los brazos tendremos dificultades», señaló Fisac. Para el segoviano, más allá de la victoria está la evolución de su equipo. «Lo que siento es que mi equipo está adquiriendo cuerpo, una manera de jugar, un estilo, y eso es lo que me hace de alguna manera ser positivo de cara al futuro. Llevamos muchos partidos haciendo un buen baloncesto y jugando a un buen nivel», apuntó el técnico.

El preparador también se congratuló del buen partido de jugadores importantes como Sant-Roos, Yusta o Jovic y destacó el compromiso de los dos serbios. "Al final hay gente que está recuperando un poco ese rol que tiene que tener en este grupo y en este equipo y me alegro mucho porque Howard es un hombre que con el nacimiento de la niña pasó dificultades de descanso, pero ahora mismo está en un momento excelente y así lo está demostrando los últimos partidos. A pesar de las bajas que tenemos el esfuerzo quiero agradecérselo a dos jugadores, a Borisa y a Jovic porque en el proceso que están no era para que estuvieran en pista pero están siempre con esas ganas y eso me enorgullece".

También elogió el trabajo de Iván Cruz, la última incorporación que está ayudando al equipo desde el primer día. "Es un hombre que conoce la Liga, que tiene mucho hambre y nos da tranquilidad y conocimiento del juego en una posición que hasta ahora teníamos más imaginación que realismo, él nos está bajando un poco a la tierra de lo que se debe hacer en ese puesto", explicó Fisac.