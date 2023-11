La Universidad de California Los Ángeles sufrió su primera derrota de la temporada en su partido frente a Marquette (71-69) disputado en Honolulu dentro del Torneo de Maui. Esta vez Aday Mara no solo no fue titular sino que tuvo una participación muy escasa en el partido. El técnico Mick Cronin solo le dio seis minutos de juego en los que únicamente recibió un balón que no anotó, capturó dos rebotes y dio una asistencia, todo ello en la primera parte. UCLA vuelve a jugar esta madrugada frente a Chaminade.

