"El equipo está muy bien, tenemos la confianza de que vamos a conseguir un buen resultado"

Tras superar una lesión al comienzo de temporada nada más llegar a un nuevo equipo, Petra Holesinska ha sabido recomponerse y adaptarse al Casademont Zaragoza. Esto no ha sido algo sencillo, puesto que su rol en el conjunto rojillo es mucho menos protagonista que el que tenía en Gran Canaria. A pesar de ello la checa está feliz en la ciudad y muy motivada en esta recta final de temporada. Holesinska ha atendido a El Periódico de Aragón horas antes de comenzar la Copa de la Reina.

P: ¿Cómo llevó la lesión al principio de la temporada?

R: Fue duro porque pasé todo el verano preparándome para la temporada y entrenando y llegar y lesionarte, al principio es duro, no solo físicamente, sino también a nivel mental porque me hizo tener que ser paciente y es algo que no llevo bien. Cuando volví a la pista no estaba al nivel físico para jugar de nuevo con un equipo al que no estaba acostumbrada, ni él a mí. Mentalmente fue más exigente que a nivel físico, pero el equipo me ayudó en todo momento.

P: ¿Cree que ha recuperado su nivel más alto de baloncesto tras la lesión?

R: Ha habido subidas y bajadas, diría. El rol es diferente en este equipo que el que tenía en mi anterior club, mucho más defensivo que al que estaba acostumbrada.

P: ¿Cuál es la principal diferencia entre su rol en el Casademont y en el Gran Canaria?

R: El año pasado yo me ocupaba de gran parte de la puntuación del equipo, pero aquí en cada partido siempre hay alguien más que se ocupe de ello. Así que no tengo una responsabilidad tan grande por anotar como tenía el año pasado. Esta sería la principal diferencia, además de no jugar tantos minutos como estaba acostumbrada.

P: ¿Cómo está el equipo antes de la Copa?

R: El equipo está muy bien, sabemos que es un torneo duro con tres partidos seguidos, pero tenemos la confianza de que vamos a conseguir un buen resultado.

P: ¿Qué opina de la afición?

R: Es una locura, pero una locura buena. El apoyo ha sido increíble especialmente siendo baloncesto femenino porque en muchos equipos de esta Liga no tienen demasiado apoyo. Pero encuentro casos que nos acompañan a todos los partidos, sean buenos o malos. Esperemos que haya mucha Marea Roja en Huelva.

P: ¿La eliminación de la Euroliga afectó al equipo?

R: Si miras la temporada en su totalidad llevamos un año que nadie se habría imaginado. Así que no nos afectó demasiado, estamos muy orgullosas de lo que hemos conseguido, como vencer a Cukurova Mersin aquí demostrando que somos un gran equipo. Querríamos estar en la ‘Final Four’ pero sabemos que había equipos mejores.

P: ¿Cómo están sus niveles de confianza?

R: Creo que en eso se basa una gran parte de mi juego, en tener confianza en mí misma. A principio de temporada tras la lesión fue algo que no me ayudó en esta parte, pero ahora sé de lo que soy capaz y en que puedo ayudar al equipo en los momentos que me necesite.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido durante estos meses en Zaragoza?

R: Diría que el paso por la Euroliga ha sido lo que más me ha sorprendido. Sabía que íbamos a poder competir, especialmente en los partidos en casa, pero llegamos muy lejos. Y de la ciudad el tiempo, viniendo de Gran Canaria me sorprendió, aunque no es tan malo como pensaba aunque no hay playa aquí y eso lo echo de menos.