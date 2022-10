El secuestrador del Monasterio de Piedra dio patadas a la madre del bebé pese a su embarazo

La madre del pequeño de 13 meses que fue secuestrado por su padre en el Monasterio de Piedra permanece en reposo por indicación sanitaria. Pese a estar embarazada de seis meses, sufrió una brutal agresión por parte de D. P. G., de 28 años, cuando le arrebató de sus brazos al bebé. No le importó nada su estado de gestación, ya que, además de los manotazos y empujones para arrebatarle al menor, también recibió patadas.

Todo ello se ve reflejado en las lesiones visibles de sus extremidades, especialmente en los brazos. No solo ella, sino también el menor que fue raptado por su padre y su abuelo. Pero no solo ahí, sino también en un vídeo que fue grabado por una de las testigos y en las que se observa a D. P. G. y a su padre, el abuelo del bebé raptado e identificado M. A. C. G., de 61 años, agrediendo a la mujer. El carro del bebé llegó incluso a caer al suelo.

Ambos llevan dos días en prisión provisional, tras así ordenarlo anteayer la magistrada del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Calatayud. El tercero de los detenidos, un joven amigo del padre del niño y que les ocultó en su casa, quedó en libertad.

Acoso desde el mes de julio

Como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, antes del secuestro parental ocurrido en el Monasterio de Piedra, ya lo intentó el pasado 19 de agosto en Ibiza, donde la madre y el niño residen. Un hecho que fue denunciado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza y en el que destacan en total cuatro episodios. Todos al mes de que ella iniciara los trámites de separación.

Según relató, el detenido habría enviado mensajes de WhatsApp que habrían recibido amigos y familiares de la expareja en los que arremetía contra la mujer. También presentó pruebas sobre la geolocalización del móvil de la madre. Lo habría conseguido hacer, presuntamente, gracias a un mensaje de phishing estilo a las estafas que se realizan con entidades bancarias. De esta manera pudo infectar su teléfono.

Pero la violencia sufrida por esta mujer no quedó ahí, según la denuncia. El 17 de agosto sufrió una persecución en moto y ya el 19 de agosto el intento de secuestro parental en San Antonio Abad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18.44 horas en el aparcamiento del conocido parque natural, tras una llamada de alerta al 112 SOS Aragón por parte de la prima de la madre, una joven de 28 años y natural de Ibiza, que realizaba turismo junto a su familia en el monasterio. De hecho, tal y como adelantó este diario, fue una publicación en las redes sociales de la madre del bebé lo que le puso sobre la pista al secuestrador.

Este se presentó junto a su padre y le arrebataron el bebé a la madre. La detención de los tres implicados se produjo antes de que se cumplieran las 24 horas. Habían huido a Parla en el interior de un coche del que los agentes sabían hasta la matrícula.