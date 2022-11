Absuelto un acusado de abusos sexuales por la doctrina de Romeo y Julieta en Zaragoza

Las relaciones sexuales que habían mantenido A. H. y su pareja siempre habían sido consentidas hasta que la joven cambió por completó su versión de los hechos en el juicio celebrado la semana pasada en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Entonces ella aseguró que la noche del 4 al 5 de julio de 2021 fue obligada a consumar el acto sexual a pesar de haberse negado en reiteradas ocasiones. Todo se remonta a la interposición de una denuncia por desaparición de esta joven tutelada por el Gobierno de Aragón. Él tenía 19 años y, ella, 15.

No obstante, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a A. H. pues considera que el testimonio de ella no es creíble. Ni lo ha mantenido a lo largo del proceso judicial ni tampoco viene corroborado por ningún dato. En este sentido, la mesa provincial ha aplicado la cláusula de Romeo y Julieta ya que sobre la mesa ha sobrevolado que el grado de madurez de ella es cercano al de él y, por tanto, no existe la superioridad que exige el delito.

A pesar de este giro de 180º en las declaraciones, la letrada de la defensa, Ana Ruiz, insistió en la absolución de su cliente y se apoyó en el mismo argumento que ahora ha utilizado la mesa provincial para dictar esta sentencia absolutoria. Ruiz argumentó que la menor había mantenido “hasta la saciedad” que todo había sido consentido “ante su tutora, su madre, la fiscal, las forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón y la Guardia Civil”.

De hecho, la joven llegó a declarar durante la instrucción que todo había sido "queriendo". "No se le puede imponer ningún delito. Nadie se ha aprovechado de mí y todo lo que hemos hecho es consentido", sentenció.

Ambos eran pareja desde hacía cuatro años hasta el punto de que ella consideraba “válido” el matrimonio que ambos habían contraído mediante el rito gitano en presencia de dos amigos. “Yo la consideraba como mi futura esposa. Jamás le he obligado a nada ni la ha manipulado. No me esperaba que nuestra relación acabaría en un juicio”, finalizó el ahora absuelto.