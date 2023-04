El impago de las carreras de taxi es una práctica a la que tratan de hacer frente los taxistas, especialmente, durante el turno de noche. Sin embargo, este tipo de fraude también se comete a plena luz del día, como así sucedió el pasado 9 de junio de 2022 en Zaragoza. En torno al mediodía, Cristina Sabirón Freire dejó de abonar a un taxista 19 euros, una cantidad de dinero correspondiente al trayecto que realizó a bordo de un taxi desde Duquesa Villahermosa hasta la calle Reina Fabiola. El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza ya le condenó como autora de un delito leve de estafa a pagar una multa de 240 euros, a razón de una cuota diaria de seis euros, así como también a indemnizar la víctima con los 19 euros del viaje. Como Cristina tampoco ha pagado la multa, este mismo juzgado le ha condenado a 20 días de cárcel, una pena que podrá eludir si finalmente accede a pagar esos 259 euros.

La víctima, representada por el letrado Marco Antonio Navarro, declaró que recogió a Cristina, cargada de bolsas, en Duquesa Villahermosa. Le trasladó hasta la calle Reina Fabiola, que se encontraba en obras, y tras descargar el equipaje en varios viajes la pasajera ya no regresó para pagar el trayecto. La acusada, de 39 años y nacionalidad española, tampoco compareció en el juicio.

Hace menos de un mes, otro vecino de la capital aragonesa acabó también en la cárcel por no abonar el importe de un trayecto Alagón-Zaragoza. El viaje ascendía a 68,05 euros a los que tuvo que sumar una multa de 548,05 euros para no ir a la cárcel. Se lo prometió a la jueza, pero no lo hizo y ahora va a tener que ingresar en el centro penitenciario de Zuera.

Antes la jueza intentó embargarle algún bien, si bien es insolvente, por lo que tuvo que ejecutar la sentencia condenatoria en favor del taxista, que fue representado también por el abogado Marco Antonio Navarro. Los hechos que el estafador, identificado como Estiben V. G, reconoció ocurrieron sobre las 21.51 horas del 17 de diciembre de 2020. El joven se encontraba en la gasolinera Miravegas y solicitó un servicio a través de la cooperativa Radio Taxi.

Hasta allí se desplazó este servicio público en la creencia de que el denunciado se haría cargo del importe de la carrera al término de la misma como se realiza habitualmente. El destino era un número de la calle Salvador Minguijón, en el barrio de Las Fuentes.