No acertaron unos ladrones de viviendas en la elección de su objetivo ayer de madrugada cuando fueron a asaltar una casa en San Juan de Mozarrifar que no solo no estaba vacía, pues sus moradores estaban durmiendo en ese momento, sino que, además, el dueño es hermano de un policía nacional al que no dudó en llamar para pedir ayuda. Finalmente, los sospechosos fueron detenidos y ahora la Guardia Civil investiga si pueden estar implicados en otros asaltos. Consigo llevaban una bolsa con joyas.

El susto llegó poco antes de la 01.00 horas. Una familia que reside en este barrio rural de Zaragoza estaba tranquilamente durmiendo cuando oyó unos ruidos que provenían de la planta de abajo, asustándose y viendo que estaban intentando entrar por la ventana tras romper la persiana. Al hombre no se le ocurrió otra cosa que llamar a su hermano que, casualmente, estaba patrullando la ciudad. Este le dijo que encendiera luces para disuadir a los presuntos, mientras pidió colaboración a la Guardia Civil y Policía Local, pues son los dos cuerpos policiales con competencia territorial en dicho distrito extraurbano. Cuando llegaron al unifamiliar las diferentes patrullas tan solo pudieron comprobar que, efectivamente, habían tratado de entrar en la residencia por una de las ventanas, pero que, posiblemente, al ver que había gente dentro, el autor o autores del mismo se habían marchado de forma inmediata. De hecho, los habitantes de esta vivienda destacaron que antes de irse a la cama habían bajado las ventanas y cerrado todas las puertas y ventanas y que ahora estaba una de ellas abierta de forma parcial. La Guardia Civil, la Policía Nacional y Local peinaron la zona para tratar de dar con los ladrones, siendo avistados en el interior de un turismo por parte de la patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. No eran unos vecinos y así lo hizo suponer todo el arsenal de herramientas que llevaban encima, destacando destornilladores, punzones, pasamontañas, linternas, guantes, prismáticos, cizallas y hasta una carabina. A ello se sumó que llevaban una bolsa con relojes, pulseras y pendientes, por lo que todo apunta a que anteriormente accedieron a alguna que otra vivienda de San Juan de Mozarrifar, que en los últimos meses está sufriendo una oleada de robos de este tipo. A ello se añadió que el ladrón que iba de conductor reconoció a los agentes del instituto armado que había consumido speed momentos antes de ser dado el alto en mitad de la noche por un camino. Por todo ello, los guardias civiles se llevaron a los calabozos del puesto de Peñaflor a los dos sospechosos, identificados como S. A. S. y O. O. I., de origen español con antecedentes y de 45 y de 25 años, respectivamente, estando a la espera de ser puestos a disposición judicial, asistidos por el abogado Javier Elía. La criminalidad creció el pasado año en Aragón con respecto a 2022. Los robos con violencia e intimidación pasaron de 960 a 1.198: un 24,8 % más, y los robos con fuerza en domicilios lo hicieron un 18,2%, mientras que los hurtos, subieron un 19,6%.