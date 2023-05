El Seprona de la Guardia Civil ha esclarecido tres delitos de maltrato de animales domésticos, ocurridos en las localidades de La Muela, Escatrón y Zaragoza e investigado a los presuntos responsables de estos hechos en los que fallecieron dos perros durante la pasada semana.

ADN en La Muela

La primera investigación se remonta al 31 de diciembre de 2022 cuando agentes de la Benemérita recibieron el aviso de un Agente de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón en el que comunicaba la existencia de un saco de basura en el interior de un pozo en La Muela.

Después de extraer dicho bulto, los especialistas localizaron en su interior el cadáver de una hembra adulta de la raza Dogo Argentino, visiblemente desnutrida y con una grave herida en el costado. El animal carecía de microchip identificación por lo que se le extrajeron in situ muestras de epiteliales bucales para su identificación genética.

Por lo tanto, el Seprona realizó una investigación por la localizad hasta localizar varios animales de la misma raza y similares características, a los que se les tomaron muestras de epiteliales con la finalidad de obtener sus perfiles genéticos para poder cotejarlos con el extraído al animal fallecido y determinar si existía relación de parentesco.

Además, en la necropsia realizada al cadáver del can, llevada a cabo en el Laboratorio de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, se determinó que el perro presentaba lesiones correspondientes a un animal caquéctico (desnutrición severa), en avanzado estado de autolisis causada por tal desnutrición, además de haber sido víctima de mordeduras por su congéneres con los que compartía espacio.

Tras los resultados genéticos del Laboratorio de Medioambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, se determinó que dos de los animales investigados pertenecían a la misma camada e incluso se localizó a la madre del hallado muerto. Todo ello permitió que el pasado miércoles la Guardia Civil localizara e investigara al responsable de estos hechos en La Muela, al que se le investigó por un presunto delito de maltrato de animales domésticos.

Perro devorado por otros canes en Escatrón

En febrero, los agentes del Seprona de Caspe recibieron unas imágenes en las que se observaba como un perro estaba siendo devorado por otros canes en el interior de un inmueble en aparente estado de abandono.

Tras el visionado de las cámaras de seguridad, se determinó que los hechos habían ocurrido en Escatrón, logrando identificar gracias a un agente de seguridad ciudadana el lugar exacto donde se produjeron. En la inspección, se localizó el cadáver de un perro a 5 kilómetros del inmueble donde había sido agredido.

De las gestiones realizadas se logró obtener la identidad del propietario del inmueble abandonado y llevar a cabo una inspección en ese lugar, donde fueron localizados otros 8 perros de su propiedad que se hallaban en malas condiciones higiénico sanitarias, con falta de agua y alimentación y sin ningún tipo de resguardo ante las inclemencias meteorológicas. Esta situación habría llevado al canibalismo ocasionado la muerte al perro que localizó el SEPRONA.

Una vez obtenidos los informes periciales que evidenciaban estos hechos, el pasado miércoles 17 de mayo, se procedió a la investigación del propietario de los canes por un presunto delito de maltrato animal. El resto de animales que se encontraban en el inmueble fueron trasladado a un lugar facilitado por el Ayuntamiento de Escatrón para ser atendidos.

Perro abandonado en Zaragoza capital

El pasado 8 de mayo, el Seprona de Zaragoza recibía una comunicación del Centro de Protección animal del Ayuntamiento acerca de que un ciudadano había localizado a un perro abandonado en una calle de la capital aragonesa y dio aviso a la Policía Local.

Tras verificar el microchip del animal, tratándose de un Bulldog inglés, macho y que presentaba las orejas cortadas, se trató de localizar a su propietario pero no fue posible. El animal fue atendido en el Centro de Protección animal y un hospital veterinario, donde se determinó que presentaba la enfermedad parasitaria de Leishmaniasis y un edema en la córnea. Además, no se encontraba vacunado contra la rabia. La situación del perro era de tal gravedad que si no hubiese sido atendido habría fallecido.

De la investigación llevada a cabo por Seprona se logró localizar al propietario de este Bulldog, con residencia en Zaragoza, y que fue investigado por un presunto delito de maltrato animal el pasado viernes 19 de mayo.