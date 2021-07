«Soy negro. Oscuro como oscura es la noche. Oscuro como mi África profunda», escribió Langston Hughes, poeta del llamado Renacimiento de Harlem, en su poema Negro. Pues de eso vamos.

Griot criollo, poeta, novelista, músico, conferenciante... Anthony Josep, caribeño de Port Spain emigrado a Londres, inscribe su obra en ese espacio de expresión simbólica que atraviesa varios continentes, que une África, las Américas y el Caribe y llega hasta Europa. Es decir, un espacio identitario transnacional, habitado por descendientes africanos del nuevo mundo. Lo que el sociólogo Paul Gilroy definió como Atlántico negro. The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives (algo así como Los ricos solo están derrotados cuando corren para salvar el pellejo), su nuevo disco editado por Heavenly Sweetness, es un artefacto sonoro de altísimo voltaje musical y textual. Rodeado por músicos de lujo (Shabaka Hutchings, de Sons Of Kemet, saxo tenor y clarinete bajo, entre ellos), Joseph, a través de un vibrante y sinuoso spoken word, habla de vida y compromiso, de raíces y de puntas. Producido por Jason Jarde, que también se ocupó del álbum anterior de Anthony, The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives es un trallazo de jazz que nada en el Caribe; un delirio de saxos atronando, libres y punzantes surgiendo del océano. Una caña, y no de pescar.

La beninesa Angélique Kidjo no quiere, a sus 60 años, quedar como una reliquia de la música africana, sino como alguien que sigue avanzando del brazo de las nuevas generaciones de artistas. A eso responde que en Mother Nature (Decca / Universal) su panafricanismo se alíe con el afropop, el hip hop e incluso los pespuntes de reguetón. Yemi Alade, Mr Eazi y Nurna Boy, de Nigeria; Shungudzo, de Zimbabue; Earthgang, de Estados Unidos, y su compatriota Lionel Louéké se enredan con Kidjo en una apuesta vigorosa. De un sampler de África, de Salif Keita, sale una canción del siglo XXI, y celebra, sin triunfalismos, el 60 aniversario de la independencia de parte de África reformulando el clásico de Joseph Kabaselle Independance Cha Cha.

Adoro los discos del mago malí de la kora Ballaké Sissoko. Solo o con amigos. En Djourou (No Format!) cuenta con buenísima compañía: Sona Jobarteh, Vincent Segal, Patrick Mesina, Salif Keita, Camille, Oxmo Puccino, Piers Faccini y Feu! Chatterton. Salvo la de Keita (2012), son piezas registradas entre 2018 y 2020. Dice Ballaké que Djourou es el cable que le conecta con los demás. Y así es: una conexión tranquila, elegante, detallista y emocionante.

Diríase que Kassai Allstars, los cahatarreros de Kinshasa, han moderado un poco sus devaneos sonoros. Pero ojo: moderar no implica abdicar. En Black ants always fly together, one bangle makes no sound suenan, en canciones de llamada-respuesta, los likembés distorsionados, las guitarras guerreras y la electrónica de mercadillo. Para bailar sin mascarilla y manteniendo las distancias. O algo así, vaya.

Rapera de Malí, Ami Yerewolo ha grabado Ya, su nuevo disco. en Othantik AA, el sello creado por Blick Bassy. En él estira las costuras del hip hop abriendo caminos y sembrando el terreno para las nuevas raperas. Melodiosa o electrónica, Ami picotea aquí y allá para armar un álbum potente con arreglos notables y búsquedas realmente sugerentes.

Afrique Victime (Matador / Everlasting ) es el sexto álbum de Mdou Moctar, guitarrista tuareg de Níger, y combina las grabaciones de campo con registros más elaborados. Sí, su música participa de la circularidad del blues del desierto, pero, sin perder africanía, está más cerca del rock de Hedrix o de Van Halen. Ácido, enérgico y atmosférico.

Robert Finley, de Lousiana ha aprovechado bien su tardía incorporación al negocio de la música. Sharecroper’s Son, su nuevo álbum, abre a lo James Brown y cierra con aromas gospel. En medio, jugando en ocasiones muy bien con el falsete, soul, R&B...

Dan Auerbach (Black Keys) produce, y el escuchador disfruta. Instrumentos tradicionales e intérpretes como Soubi y Mmadi pueblan Comorian (Glitterbeat), álbum sorprendente por la arrebatadora modernidad de unas músicas (de las islas Comores) tan vitales como revulsivas. Prueben y déjense llevar por el Índico.

El Halcón Milenario del navegante DJ Floro vuelve a explorar la galaxia de la República Afrobeat (Kasba). Es el compilado número 5, y el segundo dedicado a intérpretes femeninas. Acertadísima selección y variedad de registros. Sagrario Luna firma los textos.