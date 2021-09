El Museo Goya de Fundación Ibercaja sigue reforzando su discurso expositivo en torno al genio de Fuendetodos. El museo de la calle Espoz y Mina de Zaragoza acaba de incorporar a su colección permanente tres cuadros de la primera etapa del pintor, lo que permitirá comprender mejor la evolución del artista aragonés más universal. En concreto, los tres ‘goyas’ procedentes de una colección particular son los siguientes: ‘Virgen del Pilar con Santiago y uno de los convertidos zaragozanos’ (1759-1760), ‘Dios Padre y el Espíritu Santo en la Gloria’ (1763) y ‘San Cristóbal’ (1763). El primero de ellos se erige como la primera obra conocida y firmada por el pintor aragonés cuando solo tenía 13 o 14 años.

Estas tres no son las únicas obras que han sido cedidas en depósito por un coleccionista particular. Junto a ellas se han incorporado tres pinturas de Francisco Bayeu, tres de Antonio González Velázquez, una de Corrado Giaquinto y otra de Francisco Preciado de la Vega. Las once se exhiben actualmente en la exposición ‘La estela de Corrado Giaquinto en España: de González Velázquez y Bayeu a Goya’ y cuando concluya el próximo 26 de septiembre se quedarán «de forma indefinida» en el Camón Aznar.

«Esta cesión es todo un hito para el museo y un motivo de especial satisfacción, porque todas estas obras pasan ya a formar parte del patrimonio aragonés», ha destacado este viernes en la presentación el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, que ha subrayado que el museo se ha convertido en «un referente en el mundo para conocer a Goya». El centro zaragozano ya cuenta en su colección con 23 obras del genio de Fuendetodos: 17 pinturas, un dibujo y las cinco grandes series de grabados.

Con esta nueva operación, la Fundación Ibercaja sigue apostando por la política de cesión en depósito, que tan buenos resultados le ha dado en los últimos años. Así se incorporaron también el retrato de Carlos IV y las obras 'San Agustín' o 'San Ignacio de Loyola'. «Vamos a seguir en esta misma línea; además, pensamos que también es una forma de que los propietarios de pinturas relevantes contribuyan con la sociedad», ha indicado Rodrigo.

La cesión de las once obras aún cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que, excepto una de ellas, el resto eran obras absolutamente inéditas. De hecho, se dieron a conocer por primera vez al público en la exposición ‘La estela de Corrado Giaquinto en España’.

En la presentación también han participado la directora del museo, Rosario Añaños, y el doctor especialista en Goya y autor del estudio histórico-artístico de los cuadros, Arturo Ansón. El experto ha indicado que las obras incorporadas no han precisado de ningún tipo de intervención ni restauración para su exposición y las que se hicieron fueron hace unos años cuando el propietario las adquirió.

Las otras ocho obras que se incorporan son de Francisco Bayeu, 'La Virgen y el Niño entregando rosarios a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Rosa de Lima', 'Virgen del Rosario' y 'El dios Vulcano'; de Antonio González Velázquez 'Flagelación de Cristo', 'La oración en el Huerto' y 'Una joven ofrece una copa de vino a un joven pastor'; de Corrado Giaquinto 'Aparición de la Virgen a San Felipe Neri', y de Francisco Preciado de la Vega 'Santa María Magdalena'.