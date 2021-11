La Aragón Film Commission inicia una nueva etapa ya que pasa a depender de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que apuesta, según ha explicado Francisco Querol, director general de la CARTV y presidente desde ahora de la Aragón Film Commission, “por tejer alianzas con las oficinas fílmicas que ya existen y generar un valor añadido en torno a la industria audiovisual”. Querol ha estado acompañado en el acto por la directora de medios de la CARTV, María de Miguel; y por Estíbaliz Centeno, coordinadora técnica de la Aragón Film Commission.

En el acto, donde se ha presentado también la nueva web y la campaña promocional All you need is Aragon (Todo lo que necesitas es Aragón), Querol ha explicado que en esta nueva etapa, la Aragón Film Commission va a trabajar en tres aspectos: formación, financiación y en poner en valor el territorio. Con respecto a este último punto, Querol ha incidido en que “no se trata de competir sino de poner el foco en lo que nos hace diferentes y únicos, ser referentes en alguna especialización”. Y es que en su intervención ha anunciado que la comunidad acogió durante el año 2020 más de 150 rodajes “y tenemos una gran capacidad para escalar en esa demanda”.

En la misma línea, María de Miguel, ha hecho hincapié “en que hay que enseñarle a Aragón que el cine puede cambiar las cosas y al cine que en Aragón sabemos hacer las cosas de otra forma”, porque, ha proseguido, “hay que saber lo que significa un rodaje también en el medio y en el largo plazo y lo que supone que esa industria hable bien de tu territorio. Venimos a tejer una red”. Además, María de Miguel desveló que entre las líneas de actuación en esta nueva etapa, se va a apostar por “una etiqueta verde de rodajes, que impongan criterios de sostenibilidad para proteger nuestro territorio y crear una guía de buenas prácticas”.

“Aragón lleva muchos años de profesionales en el cine y paisajes tan contrastados y diferenciadores que solo nos falta encontrar nuestro nicho y lo vamos a hacer en equipo”, ha remarcado Estíbaliz Centeno.

El acto ha concluido con una mesa redonda en la que han participado Gaizka Urresti, director de cine y presidente de Aproar (asociación de productores aragoneses); Natalia Arazo, de la Monegros Film Commission; y Jaume Jordana, localizador de ficción y publicidad.