Contaba Silvia de Pé estos días que se quedó prendada de la historia de Josefina Aznárez, un personaje que Rosa Montero pergeña en La carne, y que eso le llevó a crear este proyecto personal revelado en El caballero incierto, un espectacular monólogo teatral en el que la actriz no solo pone todo su buen hacer interpretativo sino en el que vuelca, algo que no hace más que ir a favor de la propia representación, sus emociones más intensas y su pasión por una forma de trabajar, el Teatro, con mayúsculas.

Silvia de Pé volvía hoy a casa con este trabajo en el que se ha rodeado de grandes nombres como Laila Ripoll (autora del guion), de Alberto Castrillo-Ferrer y Jose Recuenco (en la dirección) o de otros aragoneses como Arantxa Ezquerro (vestuario) y David Angulo (espacio sonoro). Ha sido en el Teatro del Mercado donde se ha puesto de largo este monólogo (ya sé que las circunstancias lo impedían pero debería haber ocupado el Teatro Principal, las cosas como son) y el viaje por la vida de Josefina Aznárez se convierte, de la mano de la actriz, en un viaje real en el que el espectador sufre como si fuera él y se arroga los méritos literarios como si fuera su propia obra. Y todo merced al trabajo de una Silvia de Pé que demuestra en escena un dominio de los registros que en esta producción se manejan que, sin duda, nada tiene que envidiar a muchos de los grandes nombres de la escena interpretativa.

El caballero incierto cuenta, además, con un gran trabajo de producción (aunque la adaptación escénica al Mercado no ha sido tarea sencilla) y desde la discreción para no robar ningún protagonismo al teatro puro y duro, hace crecer a esta coproducción del Teatro Español y Come y calla, hasta alcanzar una altura que viene a ser una demostración de que la obra da lo que promete.

La vida de Josefina Aznárez (a la sombra de Luis Freeman, ¿o es al revés?) es la historia de muchas mujeres silenciadas y que han crecido a la sombra de un hombre incluso negándose el propio nombre a sí mismas. Y ese camino de reivindicación no podía tener mejor compañía que la de Silvia de Pé que ha hecho crecer un proyecto desde prácticamente la nada para acabar, como ayer sucedió en su estreno en la capital aragonesa, recibiendo una sonora ovación de varios minutos de duración.

El caballero incierto se volverá a representar hoy y mañana a partir de las 20.00 horas y el domingo desde las 19.00 horas. Las entradas, que se pueden comprar en la web del Teatro del Mercado y en las taquillas antes de cada una de las representaciones cuestan 20 euros.