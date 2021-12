El monasterio de San Juan de la Peña merece ser protagonista de muchos libros y guías históricas. Y desde hace unos días, también de un cómic. San Juan de la Peña, editado por Mira Editores junto a la Real Hermandad de San Juan de la Peña, es un tebeo del escritor Pepe Serrano y el ilustrador David Guirao que pretende acercar a los más jóvenes la historia de este lugar tan icónico en Aragón.

La principal misión de los dos autores era conseguir desarrollar una historia alejada de los manuales convencionales. «Hay que tener en cuenta muchos factores para conseguir que la historia salga adelante», justifica un Guirao que coincide con Serrano en el objetivo central: «Queremos acercar San Juan de la Peña al público juvenil y conseguir que quieran seguir leyendo».

Incluso, sin pretenderlo, el cómic puede ser una guía turística o un reclamo para que más visitantes se acerquen al monasterio. «Algunos de los lectores ya nos han dicho que al acabarlo entran ganas de saber más», comentan los dos autores. El guionista pone un ejemplo familiar: «Mis hijos nunca querrían ir de visita a un castillo del siglo XVIII pero desean ir a Hogwarts. Ojalá con el monasterio de San Juan de la Peña ocurra lo mismo».

Debutantes en el género

Guirao y Serrano, dos apasionados del cómic, nunca se habían atrevido a escribir uno. «Es un reto que me costó aceptar, porque tuve que cambiar radicalmente mi forma de trabajar», cuenta el ilustrador. «Lo que he sabido como aficionado me ha ayudado para adaptarme al lenguaje propio del cómic», celebra Serrano, que sí que encontró alguna dificultad en la gestión de la página: «Lo complicado es hacer creíbles a los personajes en un espacio tan reducido». El folio en blanco también fue el núcleo de las dudas de Guirao, que defiende que «las ilustraciones siempre tienen un gran poder narrativo», pero toman un valor muy diferente en el género de las viñetas, «donde su importancia en la narración es capital».

Los dos creadores, que ya habían colaborado en El libro de las narices, han disfrutado de un proceso que se les ha hecho ameno y sencillo. «Trabajar con Pepe es muy sencillo, tiene mucho humor y una forma de narrar que ayuda al dibujante», cuenta Guirao. Por su parte, el guionista coincide en que el trato del ilustrador es «exquisito» y que su dibujo «es perfecto para cada momento». Destaca, por ejemplo, la diferencia de la historia real y del mito del cómic: «Una parte funciona como esbozo, narración rápida; y la otra, más fantástica, roza el estilo del cómic americano».

Y es que el debut de los dos aragoneses en el tebeo no ha sido con una obra sencilla. Un metacómic sobre dos autores que viajan a San Juan de la Peña para documentarse y, a la vez, la leyenda del monasterio. ¿Son ellos? «Es casualidad que uno sea calvo y el otro un tipo con mucha barba...», asegura Guirao, aunque Serrano no está de acuerdo: «¡Pero si uno lleva mi camiseta de Batman!».

El rizo se complica cuando se revela el verdadero protagonista de la obra. «Todo es un Macguffin –un recurso, muy utilizado en el cine, en el que un objeto o personaje sin importancia sirve como nexo de la narración­– que revela que el protagonista real es el monasterio», cuenta Serrano, contento por el resultado final: «Ha quedado una obra muy redonda».

San Juan de la Peña, que fue presentado el pasado miércoles en las Cortes de Aragón, ha sido acogido con ganas por la ciudadanía. El cómic se ha mantenido, en las dos semanas que lleva a la venta, como la segunda publicación de no ficción más vendida en las librerías de la capital aragonesa. «Estamos sorprendidos y muy contentos por esta situación», confiesan los autores, que no han visto como un lastre para la venta que la publicación se catalogue como infantil o juvenil. «La obra es para el público infantil pero a un adulto no se le caerá de las manos», indica Guirao, que cree que «si un libro está bien hecho, no tiene un público de una edad concreta». Serrano coincide al completo con su compañero: «Si vas con la mente abierta, en San Juan de la Peña vas a encontrar un cómic de aventuras muy divertido y con una gran historia, no material para críos».